‘Carlismo e bolsonarismo são a mesma coisa na Bahia’, dispara Éden

Presidente estadual do PT, Éden Valadares - Foto: Divulgação

O presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, não poupou críticas ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, por conta das acusações contra a campanha de Luiz Caetano, que venceu as eleições em Camaçari no último domingo, 27.

Em entrevista para o programa Isso É Bahia da rádio A Tarde FM, apresentado pelos jornalistas Jeferson Beltrão e Erneste Marques, nesta terça-feira, 29, o petista afirmou que as declarações de Neto sobre o suposto elo do crime organizado com Caetano se assimilam com as acusações sem provas feitas de forma habitual pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Infelizmente o carlismo e o bolsonarismo são a mesma coisa na Bahia. O que o ex-prefeito e o atual prefeito de Salvador fizeram é pegar muito leve para dizer que foram palavras inadequadas faladas no calor da emoção. O nome disse é crime, calúnia, difamação e eles vão responder por essas declarações. Nós do PT da Bahia já ingressamos na Justiça porque isso foge do razoável. Nossa oposição passou do limite e tomou esse caminho da irresponsabilidade. A política não pode admitir esse tipo de acusação sem provas e serão chamados a prestar depoimento na Polícia Federal e na Justiça”, disse o dirigente petista.

“ACM Neto teria que lavar a boca para falar do PT, ele vai ter que responder na Justiça por sua leviandade, irresponsabilidade e desrespeito. Ele não está acostumado a perder a eleição. Ele é daqueles caras que só sabem mandar, não sabe pedir e quando pede ao povo o voto e o voto não vem ele fica em desespero”, afirmou.