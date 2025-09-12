Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Carlos Bolsonaro culpa Mauro Cid por condenação do pai a 27 anos de prisão

Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a prisão pelo STF

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

12/09/2025 - 11:49 h | Atualizada em 12/09/2025 - 12:24
Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro nas eleições de 2022
Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 -

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, quebrou o silência sobre a condenação do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a 27 anos de prisão, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). 'Filho 02' do antigo chefe do Executivo brasileiro, ele culpou o tenente-coronel Mauro Cid pelos atos criminosos.

"Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid!", escreveu Carlos em seu perfil na rede social X, fixando ainda a publicação como a primeira da sua conta.

O tenente-coronel Mauro Cid foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisãom, em regime aberto. A pena 'branda' fez parte do acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que delatou e apresentou provas dos crimes julgados pelo STF nesta semana.

Por outro lado, segundo o blog de Andreia Sadi, no G1, aliados de Mauro Cid rebateram a acusação de Carlos Bolsonaro, lembrando que o ex-ajudante de ordens relutou em fazer a delação premiada.

Além disso, os aliados destacaram que o ministro do STF, Luiz Fux, usou a delação premiada de Cid para inocentar Bolsonaro.

Bolsonaro condenado

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela participação no núcleo central da trama golpista que culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023. A decisão do STF foi concretizada em julgamento nesta quinta-feira, 11.

A defesa de Jair Bolsonaro classificou a pena como equivocada e desproporcional e antecipou que recorrerá da decisão.

“A defesa entende defender que as penas introduzidas são absurdamente excessivas e desproporcionais e, após análise dos termos do acórdão, ajudará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional.”

Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O único voto divergente foi do ministro Luiz Fux.

Bolsonaro foi condenado por cinco crimes:

  1. Organização criminosa
  2. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  3. Golpe de Estado;
  4. Dano qualificado pela violência;
  5. Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Tags:

Carlos Bolsonaro Jair Bolsonaro mauro cid STF

