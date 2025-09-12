POLÍTICA
Carlos Bolsonaro culpa Mauro Cid por condenação do pai a 27 anos de prisão
Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a prisão pelo STF
Por Daniel Genonadio
O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, quebrou o silência sobre a condenação do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a 27 anos de prisão, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). 'Filho 02' do antigo chefe do Executivo brasileiro, ele culpou o tenente-coronel Mauro Cid pelos atos criminosos.
"Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid!", escreveu Carlos em seu perfil na rede social X, fixando ainda a publicação como a primeira da sua conta.
- Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid!— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 12, 2025
O tenente-coronel Mauro Cid foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisãom, em regime aberto. A pena 'branda' fez parte do acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que delatou e apresentou provas dos crimes julgados pelo STF nesta semana.
Por outro lado, segundo o blog de Andreia Sadi, no G1, aliados de Mauro Cid rebateram a acusação de Carlos Bolsonaro, lembrando que o ex-ajudante de ordens relutou em fazer a delação premiada.
Além disso, os aliados destacaram que o ministro do STF, Luiz Fux, usou a delação premiada de Cid para inocentar Bolsonaro.
Bolsonaro condenado
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela participação no núcleo central da trama golpista que culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023. A decisão do STF foi concretizada em julgamento nesta quinta-feira, 11.
A defesa de Jair Bolsonaro classificou a pena como equivocada e desproporcional e antecipou que recorrerá da decisão.
“A defesa entende defender que as penas introduzidas são absurdamente excessivas e desproporcionais e, após análise dos termos do acórdão, ajudará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional.”
Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O único voto divergente foi do ministro Luiz Fux.
Bolsonaro foi condenado por cinco crimes:
- Organização criminosa
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- Golpe de Estado;
- Dano qualificado pela violência;
- Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes