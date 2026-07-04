Carlos visita Bolsonaro em domiciliar e diz que pai "está ciente de tudo"

O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado, 4, e afirmou, nas redes sociais, que o pai "está ciente de tudo que se passa aqui fora". Na publicação, ele também criticou a prisão domiciliar e classificou a medida como um "cárcere".

"Hoje visitei meu pai em sua prisão política domiciliar, impedido de receber visitas de qualquer pessoa que não sejam seus filhos. É uma determinação extremamente incomum, mas o objetivo é óbvio: impedir que ele converse com pessoas que possam servir de voz fora do cárcere", escreveu.

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Na sexta-feira, 3, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por prazo indeterminado a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A decisão foi fundamentada na necessidade de continuidade do tratamento e do acompanhamento médico.

Carlos relatou que passou cerca de duas horas com o ex-presidente: "Trouxe o Presidente Jair Bolsonaro para fora para que pudesse tomar um banho de sol e se sentir mais perto daquilo que ama: a praia e o povo. Ele vibrou. Foram duas horas de boas conversas, que o fizeram recordar momentos ao lado das pessoas, no mar e nas ruas. Chegamos o mais próximo disso, e foi muito importante para nós.", afirmou.

O ex-vereador disse ainda que Bolsonaro acompanha os acontecimentos, apesar das restrições impostas.

"Ele está ciente de tudo o que se passa aqui fora, embora esteja, obviamente, impedido de acessar conversas nas redes sociais. Anteriormente, recebeu a visita do meu irmão Flávio Bolsonaro e disse que a conversa foi muito boa e tranquila. Perguntou também sobre meu irmão e seu filho, Eduardo Bolsonaro , pois eles não podem ter contato. Disse a ele que segue trabalhando como sempre", declarou.