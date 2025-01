Carro com ministro do TST cai em ponte em rodovia

Acidente aconteceu na tarde de sábado (21) - Foto: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal

O ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, do Tribunal Superior do Trabalho (TST),sofreu um acidente após o carro cair de uma ponte e capotar na na BR-060, próximo a Rio Verde (GO). A causa do acidente ainda está sendo investigada.

Além dele, também estavam no veículo a sua esposa, a juíza Izabella de Castro Ramos, e a irmã dela, a advogada Luciana de Castro Ramos.

Leia mais

>> Ministro confirma interdição total da ponte Juscelino Kubitschek

>> Mãe de empresário morto em Gramado também morreu em acidente aéreo

>>Saiba quem é empresário dono de avião que caiu em Gramado

Uma das passageiras do veículo, segundo o Corpo de Bombeiros, foi encontrada fora do veículo, com dores no abdômen e no tórax. A outra ocupante, de 48 anos, estava dentro do carro, relatando dores no ombro esquerdo. Já o ministro estava com dores no ombro esquerdo, na perna esquerda e um hematoma na cabeça.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando o magistrado dirigia o veículo, de modelo T-Cross, e perdeu o controle. O grupo retornava de Campo Grande (MS) para Brasília (DF).

Todos os ocupantes do carro passaram por exames de imagem no Hospital Municipal Universitário de Rio Verde (HMURV) e receberam alta médica.