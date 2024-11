Carro da comitiva de Lula é recuperado após roubo no Rio de Janeiro

Presidente Lula não estava no carro durante o crime - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O carro da comitiva do presidente Lula (PT), alugado para transportar a equipe presidencial para as reuniões do G20, foi recuperado neste domingo, 17, no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O veículo foi roubado na noite de sábado, 16, na Baixada Fluminense.

O automóvel foi encontrado pela Polícia Militar carioca, em menos de 24 horas do crime, com auxílio do setor de inteligência da corporação.

O carro, de modelo Corolla, passava por São João de Meriti, na Baixada Fluminense, quando foi fechado por outro carro por volta das 20h. Três indivíduos armados obrigaram o motorista a descer do automóvel, assumiram o volante e fugiram. Durante o crime, o motorista também teve o celular roubado. Ele prestou depoimento à Polícia Civil.

Na ocasião, o presidente Lula não estava no veículo, de acordo com informações do jornal O Globo.