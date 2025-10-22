Menu
POLÍTICA

Centro espírita renomado na Bahia é declarado de utilidade pública

Fundada por Divaldo Franco, a Mansão do Caminho recebe reconhecimento oficial da Assembleia Legislativa da Bahia

Redação

Por Redação

22/10/2025 - 10:14 h
Mansão do Caminho, fundada em 1947, em Salvador, pelo médium Divaldo Pereira Franco
Mansão do Caminho, fundada em 1947, em Salvador, pelo médium Divaldo Pereira Franco

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) reconheceu como de utilidade pública o Centro Espírita Caminho da Redenção, a tradicional Mansão do Caminho, fundada em 1947, em Salvador, pelo médium Divaldo Pereira Franco, que morreu recentemente aos 97 anos.

O ato foi publicado no Diário Oficial do Legislativo desta terça, 21. A lei, aprovada na semana passada, é do deputado Adolfo Menezes (PSD), e permite que a entidade possa firmar convênios e receber recursos públicos estaduais para ampliar suas atividades assistenciais e educacionais.

Localizada no bairro de Pau da Lima, a Mansão do Caminho é uma das maiores obras sociais do Brasil, oferecendo atendimento gratuito a milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade. A instituição mantém escolas, creches, oficinas profissionalizantes, unidades de saúde e projetos culturais e ambientais. O complexo abriga cerca de 50 prédios, que acolhem diariamente mais de 3 mil pessoas.

Na justificativa do projeto, Adolfo Menezes destacou o legado de Divaldo Franco e o papel da instituição na promoção da solidariedade e do amor ao próximo. “A Mansão do Caminho segue os passos de Jesus em ações doutrinárias, educacionais, culturais e de benemerência social, mantendo-se fiel às veredas abertas por Allan Kardec e às diretrizes de Francisco de Assis e Joanna de Ângelis”, escreveu.

Com o título de utilidade pública, a Mansão do Caminho passa a ter acesso facilitado a convênios e parcerias com o poder público, além de benefícios tributários. A medida reforça o reconhecimento do Estado ao trabalho humanitário iniciado há quase oito décadas por Divaldo Franco, referência mundial do espiritismo e exemplo de dedicação à caridade e à educação.

Tags:

Assembleia Legislativa da Bahia centro espirita Mansão do Caminho utilidade pública

