Cinthya Marabá reúne apoios estratégicos no Oeste baiano

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Pré-candidata a deputada estadual, a primeira-dama de Luís Eduardo Magalhães, Cinthya Marabá (PL) recebeu novas adesões nos últimos dias. Nesta quarta-feira, 3, foi a vez de Túlio Viana (PL), vice-prefeito de Barreiras, declarar apoio.

“Só tenho a agradecer demais ao amigo Túlio pelo apoio a pré-candidatura de Cinthya Marabá, pelo PL, e sei que a gente irá conseguir construir junto com a política de Barreiras essa conexão, que vai fazer muito bem para o nosso projeto regional”, disse o prefeito Junior Marabá.

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Oeste em peso

“Sabemos da importância de Barreiras para o desenvolvimento econômico e social do Oeste da Bahia, e também do grande potencial que a cidade possui para continuar avançando”, disse a pré-candidata a deputada, Cinthya Marabá.

Pela manhã, o vice Túlio esteve com o prefeito Junior Marabá e a primeira-dama Cinthya Marabá na visita técnica realizada na área da AIBA, onde acontecerá a 20ª Edição da Bahia Farm Show, onde foram recebidos pelo presidente da entidade, Moisés Schmidt.