APÓS 'SEMANA DIFÍCIL'

Ciro Nogueira alerta direita para não desperdiçar 'eleição ganha'

Senador fala em "bom senso" por parte do grupo político; do contrário, vai acabar reelegendo Lula

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

26/09/2025 - 18:53 h
Senador Ciro Nogueira (PP-PI)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI) -

O senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira (PI), fez um alerta a direita brasileira para evitar uma derrota nas eleições à Presidência da República em 2026, consideradas por ele como "ganha".

O aviso foi dado em uma postagem, nesta sexta-feira, 26, no X (antigo Twitter), em meio a uma semana na qual o grupo político viu um desânimo no entorno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a disputa ao Planalto, além da indefinição, por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sobre quem será o seu "afilhado político" para o pleito do próximo ano.

Neste sentido, Ciro afirmou que a "falta de bom senso" da direita está passando dos limites e que isso poderá custar ao grupo político a eleição de 2026, ajudando assim a reeleger Lula (PT).

Leia Também:

Hugo Motta diz que Lula caminha para a 4ª eleição
Otto ironiza escolha de Paulinho com relator de PL e deputado reage
Saiba quantos ministros Lula já trocou desde a posse

"Já está passando de todos os limites a falta de bom senso na Direita, digo aqui a centro-direita, a própria direita e seu extremo. Ou nos unificamos ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez", disse.

Por mais que tenhamos divergências, não podemos ser cabo eleitoral de Lula, do PT e do PSOL. Não podemos fazer isso com o Brasil
Ciro Nogueira - Senador e presidente nacional do PP

Conforme a Folha, o pepista é defensor de uma unidade da direita em torno de Tarcísio. Porém, o titular do Palácio dos Bandeirantes vem sendo alvo de críticas por parte da ala mais radical do bolsonarismo, que defendem a candidatura do ex-presidente, mesmo estando inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Diante deste cenário, Tarcísio tem demonstrado desânimo com a possibilidade de deixar o governo paulista para concorrer ao Planalto — inclusive já confirmou, em entrevistas recentes, ser candidato à reeleição.

