Otto ironiza escolha de Paulinho com relator de PL e deputado reage

O senador Otto Alencar (PSD-BA) ironizou a escolha do deputado federal Paulinho daForça (Solidariedade-SP) como relator do projeto de Lei (PL) da Dosimetria na Câmara.

Em entrevista à colunista Daniela Lima, do UOL, Otto manifestou desconfiança acerca do mérito e da construção do projeto, que cabe justamente ao parlamentar paulista, que está há 18 anos na Câmara.

"Escolheram, aparentemente, o maior conhecedor das letras jurídicas na Casa, não é mesmo? PhD em Direito Penal e Processual [...] Notório saber jurídico, conhecedor das causas legais e da Constituição", provocou o senador baiano.

Em uma postagem no Instagram, Paulinho reagiu, afirmando que Otto Alencar teria sido preconceituoso em sua fala, ainda mais no momento em que o Brasil, segundo o deputado, "precisa de união, diálogo e equilíbrio".

"Ao atacar minha origem, atacou a história de milhões de brasileiros que vieram de baixo e venceram com trabalho", iniciou Paulinho da Força.

"Sou metalúrgico com orgulho. Vim da roça, do chão de fábrica, da vida real. Não tenho PhD em Direito Penal, mas tenho PhD em povo. Porque é do povo que eu vim, e é com ele que sigo. E é o povo que represento no Congresso Nacional", prosseguiu.

Ainda no texto, defendeu o relatório que está sendo construído por ele, afirmando que é um projeto que "pode pacificar o país". "Estou cercado dos maiores juristas do Brasil. Construindo um relatório técnico, sério e justo", completou.

Paulinho da Força faz ameaça a texto do IR se Anistia não tiver apoio

O relator do chamado "PL da Dosimetria", Paulinho da Força (Solidariedade-SP), afirmou que o projeto de isenção do Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil não deve ser votado até as discussões sobre o texto que propõe a redução de penas para os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro de 2023 sejam superadas.

A fala do parlamentar aconteceu na última quarta-feira, 24, após reunião com deputados do PT para falar sobre a matéria. Segundo O Globo, ele teria ouvido da bancada que não apoiará o texto que está sendo construído. Depois do encontro, petistas teriam saído da reunião, aos gritos de “sem anistia” e de “sem dosimetria”.

"Eu vou falar com [o presidente da Câmara] Hugo Motta ainda hoje para acertar o calendário da votação, mas acho que é possível votar na próxima terça-feira. Acho até que se não votar isso, não vai votar IR", declarou Paulinho.

Na terça-feira, 23, Paulinho se reuniu com o PL e disse que a proposta alternativa à anistia "tiraria da cadeia" os presentes no 8 de janeiro de 2023, mas beneficiaria também o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar a trama golpista. O relator também se reuniu no mesmo dia com o MDB e o Republicanos e disse que, nessas duas bancadas, a maioria dos deputados se manifestou a favor da ideia de redução de penas.