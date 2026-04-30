Cláudia Oliveira: conheça nova presidente da Comissão da Mulher da Alba

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Cláudia Oliveira é a nova presidente da Comissão da Mulher na Alba - Foto: Divulgação/Alba

A deputada estadual Cláudia Oliveira (PSD) foi eleita, na quarta-feira, 29, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com seis votos favoráveis.

Ela substitui a deputada Soane Galvão (Avante), que retirou o nome da disputa após mudança partidária. A parlamentar deixou recentemente o PSB.

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O cargo de vice-presidente do colegiado permanece com a deputada estadual Kátia Oliveira (União Brasil).

Combate a violência contra mulher

No primeiro discurso como presidente, Cláudia Oliveira adotou um tom de urgência e chamou atenção para a violência de gênero no estado. Segundo ela, apenas entre janeiro e março de 2026, a Bahia registrou ao menos 23 casos de feminicídio.

“Esses dados não são apenas estatísticas, são vidas interrompidas, famílias destruídas. Representam, em média, uma mulher assassinada a cada quatro dias. Assumo essa função com compromisso inegociável, para que possamos sair do discurso para a prática”, afirmou.

A parlamentar destacou ainda que a comissão deve atuar como espaço de escuta, inclusão e respeito à diversidade, em parceria com a sociedade civil e movimentos sociais, para fortalecer políticas públicas e o acolhimento às vítimas de violência.

Votação

A reunião que definiu o novo comando do colegiado contou com a presença das deputadas Jusmari Oliveira (PSD), Kátia Oliveira, Olívia Santana (PCdoB) e Neusa Cadore (PT), além dos deputados Rosemberg Pinto (PT) e Robinson Almeida (PT).

Quem é Cláudia Oliveira?

Natural de Itabuna, no sul da Bahia, Cláudia Silva Santos Oliveira foi eleita deputada estadual em 2022, com atuação voltada à defesa dos direitos das mulheres, infraestrutura e desenvolvimento regional.

Empresária, ela tem ensino médio completo e já foi prefeita de Porto Seguro entre 2013 e 2016.

Durante as especulações para composição da vice na chapa majoritária do governador Jerônimo Rodrigues (PT), a parlamentar chegou a ser especulada para assumir o cargo. Mas, a ideia não para frente.