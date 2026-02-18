Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Clima no STF "azeda" após decisão de Alexandre de Moraes

Ministros do STF já viviam tensão em meio ao caso Banco Master

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

18/02/2026 - 8:39 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Alexandre de Moraes, ministro do STF
Alexandre de Moraes, ministro do STF -

O clima no Supremo Tribunal Federal (STF) que já era tenso diante dos desdobramentos do Banco Master, ficou pior após o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, determinar a uma investigação para apurar o vazamento de dados fiscais de integrantes da Corte e familiares.

Na terça-feira, 17, a Polícia Federal (PF) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, após determinação de Moraes, que atendeu uma solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Os mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

STF divulga lista de servidores suspeitos de vazamento de dados
PF cumpre mandados na Bahia por vazamento de dados de ministros do STF
Nikolas convoca protesto pelo impeachment de Lula e ministros do STF

Conforme o Metrópoles, investigações apontam que o sigilo fiscal da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, foi quebrado indevidamente. Além dela, o filho de outro ministro do Supremo teve a declaração de Imposto de Renda acessada sem autorização.

A suspeita é que os dados tenham sido acessados por um servidor do Serpro cedido à Receita Federal.

Ação "ilícita"

Um dos ministros que faz oposição ao magistrado no Supremo afirmou, em caráter reservado ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, que a ordem de Moraes seria ilícita. Na avaliação desse ministro, apenas o presidente do STF, Edson Fachin, poderia ter feito essa solicitação diretamente à Receita Federal.

“Alguns colegas com quem falei não foram avisados dessa diligência ilícita! (sic) Não creio que ninguém tenha receio, mas essa diligência no bojo do inquérito das fake news é um absurdo! (sic) O que ele [Moraes] quer com isso? Só falta ele estar grampeando os ministros do STF”, afirmou.

Sem problema

Aliados de Moraes, por outro lado, disseram não ver problema na decisão do ministro. Eles lembram que a operação contra os servidores da Receita suspeitos de violarem os dados foi pedida pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Ele vai para cima de quem organizou esta pancadaria no STF. Banqueiros, imprensa, Executivo”, afirmou um aliado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Banco MAster polícia federal Receita Federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Alexandre de Moraes, ministro do STF
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Alexandre de Moraes, ministro do STF
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Alexandre de Moraes, ministro do STF
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Alexandre de Moraes, ministro do STF
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

x