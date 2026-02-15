Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MOVIMENTO NACIONAL

Nikolas convoca protesto pelo impeachment de Lula e ministros do STF

Iniciativa ocorre após saída de Toffoli da relatoria do caso Master na Corte

Ane Catarine

Por Ane Catarine

15/02/2026 - 11:50 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Manifestação Nikolas Ferreira
Manifestação Nikolas Ferreira -

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) convocou uma manifestação para o dia 1º de março na Avenida Paulista, em São Paulo, e em outras capitais, com o objetivo de pedir o impeachment do presidente Lula (PT) e dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ato, chamado de "Acorda Brasil", foi anunciado na quinta-feira, 12, após a saída de Toffoli da relatoria do caso Banco Master no STF, motivada por um relatório da Polícia Federal (PF) que apontou menções ao magistrado no celular do banqueiro Daniel Vorcaro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Nikolas convocou os apoiadores: “Se você é brasileiro, esse vídeo só tem uma pergunta pra você: qual escândalo precisa acontecer para que você diga ‘chega’? Porque é inacreditável o limite que o brasileiro aguenta a impunidade.”

Leia Também:

Nikolas Ferreira faz pressão para impeachment do ministro Dias Toffoli
Nikolas Ferreira confronta esquerda por apoio a salários acima do teto
Lula recebe cobrança inusitada após raio em ato de Nikolas
Defesa de Bolsonaro pede autorização para visita de Nikolas Ferreira

No sábado, 14, o deputado publicou nova mensagem para manter a pauta da manifestação sob controle, alertando contra convocações paralelas que alterem o objetivo original.

“Não acredite em ninguém que convoque para a manifestação do dia 01/03 e não peça o impeachment de ministros do STF e Fora Lula”, disse no X (antigo Twitter).

"Acorda, Brasil"

Nikolas reutilizou o nome “Acorda, Brasil”, slogan já usado por ele em manifestação anterior em Brasília.

No fim de janeiro, o deputado liderou uma caminhada de 250 quilômetros de Paracatu (MG) até a capital federal, que durou seis dias e terminou com um ato contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Daniel Vorcaro Dias Toffoli Luiz Inácio Lula da Silva Nikolas Ferreira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Manifestação Nikolas Ferreira
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Manifestação Nikolas Ferreira
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Manifestação Nikolas Ferreira
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Manifestação Nikolas Ferreira
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

x