Nikolas convoca protesto pelo impeachment de Lula e ministros do STF
Iniciativa ocorre após saída de Toffoli da relatoria do caso Master na Corte
Por Ane Catarine
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) convocou uma manifestação para o dia 1º de março na Avenida Paulista, em São Paulo, e em outras capitais, com o objetivo de pedir o impeachment do presidente Lula (PT) e dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
O ato, chamado de "Acorda Brasil", foi anunciado na quinta-feira, 12, após a saída de Toffoli da relatoria do caso Banco Master no STF, motivada por um relatório da Polícia Federal (PF) que apontou menções ao magistrado no celular do banqueiro Daniel Vorcaro.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Nikolas convocou os apoiadores: “Se você é brasileiro, esse vídeo só tem uma pergunta pra você: qual escândalo precisa acontecer para que você diga ‘chega’? Porque é inacreditável o limite que o brasileiro aguenta a impunidade.”
No sábado, 14, o deputado publicou nova mensagem para manter a pauta da manifestação sob controle, alertando contra convocações paralelas que alterem o objetivo original.
“Não acredite em ninguém que convoque para a manifestação do dia 01/03 e não peça o impeachment de ministros do STF e Fora Lula”, disse no X (antigo Twitter).
"Acorda, Brasil"
Nikolas reutilizou o nome “Acorda, Brasil”, slogan já usado por ele em manifestação anterior em Brasília.
No fim de janeiro, o deputado liderou uma caminhada de 250 quilômetros de Paracatu (MG) até a capital federal, que durou seis dias e terminou com um ato contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
