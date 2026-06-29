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ENTREGA

Caetano destaca modernização da saúde em Camaçari com nova policlínica

Prefeito fala sobre entrega de novo equipamento, fruto de recursos do PAC

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Gestor listou diferenciais humanitários integrados ao complexo
Gestor listou diferenciais humanitários integrados ao complexo - Foto: .José Simões | AG. A TARDE

Em entrevista concedida nesta segunda-feira, 29, ao podcast A TARDE Cast, o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), celebrou a inauguração da nova policlínica do município, agendada para ocorrer nesta terça-feira, 30.

Durante a sabatina, o chefe do Executivo municipal enfatizou a magnitude e o pioneirismo do projeto de saúde pública, sublinhando que a estrutura digital e de ponta do equipamento o eleva ao patamar de um complexo hospitalar de primeiro mundo.

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Descentralização

O novo centro de atendimento médico foi projetado para descentralizar e acelerar exames e diagnósticos na Região Metropolitana. O espaço vai contar de forma permanente com um corpo clínico de 55 médicos especialistas, além de oferecer uma ampla gama de exames de alta complexidade regulados pela rede municipal, incluindo exames de colonoscopia e procedimentos cirúrgicos e oftalmológicos avançados.

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Além do suporte clínico geral, o gestor listou diferenciais humanitários integrados ao complexo. Entre eles, uma ala adaptada para exames oftalmológicos específicos, um setor exclusivo para o atendimento especializado de crianças atípicas (neurodivergentes) e a implementação da Sala Lilás, espaço de acolhimento psicossocial protetivo voltado integralmente para mulheres vítimas de violência.

Impacto

Ao projetar o impacto do novo equipamento na rede local, Luiz Caetano ironizou a qualidade técnica instalada na rede pública frente ao setor privado, demonstrando otimismo quanto ao novo padrão de saúde do município.

"As clínicas particulares vão ficar com ciúmes do que está montado em Camaçari para atender a população", concluiu o gestor.

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Tags

camaçari Luiz Caetano policlínica

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