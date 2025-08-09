Com investimento milionário, 1ª UBS do Novo PAC é inaugurada na Bahia

Governador inaugurou UBS de Cansanção neste sábado, 9 - Foto: Thuane Maria/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues inaugurou neste sábado, 9, na cidade de Cansanção, a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) entregue pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), na Bahia.

A obra teve investimento de R$ 1,4 milhão e marca o início das entregas do programa lançado pelo presidente Lula e pelo Ministro da Casa Civil, Rui Costa. “Essa é a primeira de muitas outras que virão. É o resultado da parceria Bahia - Brasil, Jerônimo e Lula. Aqui as pessoas terão atendimento médico, farão procedimentos de prevenção e terão todo o carinho que merecem”, comemorou o governador.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou simplesmente Postos de Saúde são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), responsáveis por oferecer atendimento médico inicial, preventivo e básico, vacinação, pré-natal, acompanhamento de doenças crônicas e outros serviços essenciais que aproximam a saúde da população.

Ao todo, a Bahia teve aprovadas 279 novas UBS no Novo PAC, somando investimentos de R$ 581,8 milhões. Na primeira etapa, são 165 unidades — todas já em construção. Já na segunda etapa, foram autorizadas mais 114 unidades, cujas obras ainda não foram iniciadas. Os valores variam de R$ 1,8 milhão para as de menor porte até R$ 5 milhões para as de maior porte.

Pacote de investimentos

Além da saúde, o município de Cansanção também recebeu um pacote de obras e investimentos nas áreas de educação, segurança pública, infraestrutura e desenvolvimento rural. Em visita à cidade, o governador Jerônimo Rodrigues inaugurou e anunciou ações que somam mais de R$ 97 milhões, beneficiando diretamente moradores da sede e da zona rural.

Um dos principais destaques foi a entrega da ampliação e modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Senhor do Bonfim. Com investimento de mais de R$ 8,5 milhões, a unidade ganhou 10 novas salas de aula, restaurante estudantil com 120 lugares, vestiário, campo de futebol society, reforma e cobertura da quadra poliesportiva, além de melhorias civis e elétricas em todo o prédio.

A segurança pública foi reforçada com a inauguração da nova Delegacia Territorial de Cansanção, construída com investimento de mais de R$ 2,5 milhões, oferecendo melhores condições de trabalho aos policiais e mais estrutura para atendimento à população.

Na infraestrutura, o destaque foi a assinatura da ordem de serviço para a restauração da pavimentação da Rodovia BA-120, no trecho com extensão de 75,93 quilômetros, entre Queimadas, Cansanção e Monte Santo, com investimento superior a R$ 80,8 milhões, além da implantação de sinalização vertical, horizontal e semafórica na sede, com aplicação de recursos de mais de R$ 1,3 milhão.

No setor rural, os agricultores foram beneficiados com a entrega de um trator com implementos agrícolas para a União das Associações dos Pequenos Agricultores de Cansanção (UAPAC), no valor de R$ 244 mil.

Também foram entregues 19 títulos do Projeto Minha Terra Legal, avaliados em R$ 38 mil, garantindo segurança jurídica e acesso à terra, possibilitando a permanência das famílias no campo. Além disso, foram inauguradas duas unidades de beneficiamento: uma de derivados da mandioca, na comunidade de Lagoa da Baixa, com recursos de mais de R$ 491 mil, e outra de polpa de frutas, no Assentamento Belo Monte. No povoado de Junco da Laje Nova, foi autorizado convênio para pavimentação em paralelepípedo, com investimento previsto em mais de R$ 303 mil.

Monte Santo

Antes da agenda em Cansanção, o governador Jerônimo Rodrigues entregou a obra de pavimentação asfáltica de trecho com extensão de 7,35 quilômetros, do anel de contorno de Monte Santo, cidade vizinha. Realizada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), a intervenção recebeu investimento de R$ 16,3 milhões e garante mais mobilidade urbana, ao facilitar o escoamento da produção local e garantir mais segurança para motoristas e pedestres que circulam pela região.