Começa no TCE a sessão de apreciação de contas da gestão Rui

Começou na tarde desta terça-feira, 1°, na sede do Tribunal de Contas no Estado (TCE-BA), no CAB, a sessão de apreciação de contas do governo Rui Costa (PT) no ano de 2022.

Relator do processo, o conselheiro Gildásio Penedo Filho começou os trabalhos e justifica o seu voto.

Em seguida, os outros conselheiros darão seus votos.