POLÍTICA
SALVADOR

Comunidade onde Léo Santana nasceu vira bairro de Salvador

Prefeitura sancionou lei que torna Boa Vista do Lobato o bairro de número 172 da capital baiana

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

18/12/2025 - 13:35 h
Boa Vista do Lobato foi reconhecido oficialmente como bairro de Salvador
Agora é oficial: a comunidade onde o cantor Leo Santana nasceu, Boa Vista do Lobato, se tornou um bairro de Salvador. Na manhã desta quinta-feira, 18, o prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), sancionou o projeto que eleva o status da região, localizada no Subúrbio Ferroviário.

O texto, aprovado pela Câmara de Vereadores (CMS) em outubro, teve como autora Isabela Sousa, presidente estadual do Cidadania. Em uma postagem nas redes sociais, ela considerou um "presente" a decisão de Bruno Reis em sancionar o projeto.

"Esta é uma notícia [...] que garante um reconhecimento tão merecido. A BVL [Boa Vista do Lobato], lar de tanta história e cultura, entra de vez no mapa da cidade e vai poder receber ainda mais investimentos", declarou.

Com a oficialização, a Boa Vista do Lobato passou a ser o bairro de número 172 de Salvador.

"Presente pra mim", diz Leo Santana

O filho ilustre da região, o cantor Leo Santana, sempre se referente com carinho à Boa Vista do Lobato quando é questionado sobre o local onde nasceu e cresceu.

Constantemente, o artista participa de eventos e faz visitas à região. Nos últimos cinco anos, ele tem promovido um show especial de Natal no local. "É um presente não apenas para a minha comunidade, mas também para mim”.

