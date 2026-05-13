Condenações por desvio de R$ 26 milhões têm novo capítulo em Cansanção

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Acusação descreve existência de organização criminosa dividida em núcleos administrativos e empresariais - Foto: Ascom | CGU

O Ministério Público Federal (MPF) se manifestou sobre apelações criminais relacionadas à Operação Making Of, que investigou crimes de fraude em licitações e desvio de recursos públicos no município de Cansanção, nordeste da Bahia. O órgão defendeu as condenações já impostas pela Justiça.

O valor total desviado no esquema sistêmico de recursos públicos, que perdurou entre os anos de 2011 e 2015 no município, gestão de Ranulfo Gomes (MDB), foi de R$ 26,5 milhões (R$ 26.536.757,06).

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Esse montante corresponde aos valores que foram efetivamente pagos a diversas empresas beneficiadas ilicitamente pela organização criminosa, como a G. S. de Oliveira ME, M. Neves de Oliveira ME, Dida Transportes, entre outras.

Os desvios ocorriam por meio de fraudes em licitações e superfaturamento de preços, atingindo inclusive verbas que seriam destinadas à educação municipal.

Condenados

O ex-prefeito Ranulfo da Silva Gomes, a ex-secretária de educação Valdirene Rosa de Oliveira e o então pregoeiro José Marcos Santana de Souza foram condenados por estruturarem um esquema criminoso que movimentou mais de R$ 26 milhões.

A acusação descreve a existência de uma organização criminosa dividida em núcleos administrativos e empresariais, voltada para beneficiar empresas ligadas ao gestor municipal entre 2011 e 2015.

Na análise, o MPF recomenda a manutenção das condenações, contestando argumentos de nulidade processual ou falta de provas apresentados pelas defesas. O texto reforça que as condutas causaram danos severos ao erário, especialmente em verbas destinadas à educação, justificando as penas aplicadas.

Crises

Na Operação, foram identificados os seguintes crimes:

relacionados a fraudes em licitações;

e desvio de verbas públicas praticados por uma organização criminosa (ORCRIM) estruturada.

Os envolvidos frustraram, mediante fraude, a competitividade de diversos certames, como os Pregões Presenciais 001/2013, 052/2013, 039/2014 e 007/2015

O objetivo era direcionar contratos da prefeitura para empresas do chamado "Grupo Gomes", que pertenciam ao então prefeito Ranulfo da Silva Gomes, mas estavam registradas em nome de "laranjas".

O desvio ocorria através de contratações ilícitas e superfaturamento de preços em benefício das empresas do grupo liderado pelo ex-prefeito.

Os crimes foram executados por uma organização dividida em núcleos administrativo, compostos por gestores públicos, incluindo o prefeito, a secretária de educação e pregoeiros, além de um núcleo empresarial

O esquema envolvia a utilização de pessoas para ocultar a propriedade das empresas e operações financeiras para a lavagem de dinheiro proveniente dos desvios

As fontes destacam a gravidade das condutas pelo fato de os recursos desviados serem destinados à educação em um município com baixíssimo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Núcleo empresarial

O núcleo empresarial da organização criminosa liderada por Ranulfo da Silva Gomes em Cansanção era composto pelas seguintes pessoas:

Adriana Lima da Silva

Milton Neves de Oliveira: figurava como proprietário da empresa M. Neves de Oliveira

figurava como proprietário da empresa M. Neves de Oliveira Gabriel Santos Oliveira: figurava como proprietário da empresa G. S. de Oliveira

figurava como proprietário da empresa G. S. de Oliveira Edilmário Simões de Oliveira: figurou como proprietário da empresa E. S. de Oliveira (atual Taveira Comercial de Combustíveis)

figurou como proprietário da empresa E. S. de Oliveira (atual Taveira Comercial de Combustíveis) Azilmário Andrade: gerente de um dos postos de gasolina de Ranulfo e que atuou como "laranja" da empresa Taveira Comercial de Combustíveis

gerente de um dos postos de gasolina de Ranulfo e que atuou como "laranja" da empresa Taveira Comercial de Combustíveis Pollyana Oliveira Gomes: filha de Ranulfo, que auxiliava na administração das empresas do esquema mediante procuração

filha de Ranulfo, que auxiliava na administração das empresas do esquema mediante procuração João Atayde Taveira

Lourival José dos Santos: figurava como proprietário da empresa Construtora e Terraplanagem Santos Andrade

figurava como proprietário da empresa Construtora e Terraplanagem Santos Andrade Edvan Ferreira da Costa: proprietário da empresa Dida Transportes e administrador efetivo da empresa Rubilene Dantas da Costa ME

Essas pessoas e empresas eram utilizadas para operacionalizar as contratações fraudadas, o desvio de recursos públicos e a lavagem de dinheiro em benefício do grupo liderado pelo então prefeito

Além desse braço empresarial, a organização contava com um núcleo administrativo formado por gestores públicos e familiares do prefeito.

Núcleo administrativo

O núcleo administrativo da organização criminosa (ORCRIM) era liderado pelo ex-prefeito Ranulfo Gomes e composto por familiares e diversos gestores públicos. Os outros membros identificados neste núcleo foram:

Vilma Gomes: esposa de Ranulfo

Frederico Macedo Reis : cunhado de Ranulfo

: cunhado de Ranulfo Valdirene Rosa de Oliveira: irmã de Ranulfo e ex-secretária municipal de educação

irmã de Ranulfo e ex-secretária municipal de educação Rozilany da Silva Gomes: irmã de Ranulfo e esposa de Frederico

irmã de Ranulfo e esposa de Frederico José Orlando Pinheiro Júnior: sobrinho de Ranulfo

sobrinho de Ranulfo Leandro Silva Moreira: pregoeiro

pregoeiro Hélio Ferreira dos Santos: pregoeiro

pregoeiro José Marcos Santana de Souza: pregoeiro e presidente da Comissão de Licitação

pregoeiro e presidente da Comissão de Licitação Sidiney Cardozo Farias: presidente da Comissão de Licitação

Este grupo era responsável por estruturar o esquema que tinha como objetivo, controlar as contratações do município, fraudar o caráter competitivo de licitações e direcionar contratos públicos para empresas do "Grupo Gomes".

Penas

As penas aplicadas aos condenados na Operação Making Of variaram de acordo com a gravidade das condutas e os cargos ocupados na organização criminosa. As sentenças detalhadas nas fontes foram as seguintes:

Ranulfo da Silva Gomes (ex-prefeito):

Pelo crime de fraude à licitação (Art. 90 da Lei 8.666/93): 03 anos, 07 meses e 22 dias de detenção, além de 141 dias-multa

Pelo crime de desvio de recursos públicos (Art. 1º, I, do DL 201/67): 06 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão

Foi condenado ao total de 10 anos, 06 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 141 dias-multa (cada um equivalente a um salário-mínimo)

Valdirene Rosa de Oliveira (ex-secretária de educação):

Pelo crime de fraude à licitação: 02 anos e 03 meses de detenção, além de 53 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

José Marcos Santana de Souza (ex-pregoeiro):

Pelo crime de fraude à licitação: 02 anos, 08 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 66 dias-multa. Assim como Valdirene, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos

Na dosimetria das penas, o Juízo considerou agravantes como a liderança de Ranulfo no esquema e o fato de os desvios terem atingido verbas da educação em um município com baixíssimo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

A reportagem procurou a prefeitura de Cansanção e ainda aguarda resposta aos questionamentos.