Condenado por agressão, João Neto lança candidatura a deputado federal

A federação partidária “Renovação Solidária”, formada pelos partidos Solidariedade e PRD, lançou o advogado e influenciador baiano João Francisco de Assis Neto, conhecido como João Neto, como pré-candidato a deputado federal. Ele acumula mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.

O lançamento foi feito durante evento político da federação em Alagoas, onde residiu o advogado, com a presença do presidente estadual do Solidariedade, Adeilson Bezerra. João Neto divulgou a decisão de disputar o cargo em publicação nas redes sociais neste sábado (9).

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Condenado a quatro anos e dois meses de prisão por atacar sua companheira em 2025, o advogado voltou a comentar sobre o caso na publicação e afirmou que é “alvo de mentiras” como quais tentam lhe “destruir”.

Uma agressão

Um vídeo feito por câmeras de segurança em abril de 2025 mostra o advogado no interior de um apartamento segurando a companheira à força em um corredor e indo ao chão com ela próximo de uma porta.

Pelas imagens, é possível ver a mulher, antes da queda , se segurar nas paredes e em um batente para resistir à abordagem do homem. E, na hora da queda, ela bate o corpo e a cabeça contra a porta.

O advogado negou as agressões e disse que tentava encerrar o relacionamento. Em depoimento, João afirmou ter dito à mulher que “não teria condições de continuar com a relação” e pediu que ela saísse do apartamento.

Ele cita ainda que, mesmo após mandar ela sair, descobre que ela "ainda se encontrou no quarto, deitada dei na cama com ar condicionado ligado", e afirma que pegou a vítima "pela barriga para levá-la para fora". Entretanto, como o piso é liso, ela escorregou e ambos caíram.

Mulher sofreu um corte profundo no queixo e precisou ser levada a um hospital de Maceió, onde levou três pontos. Imagens da vítima saindo ensanguentadas do apartamento foram flagradas por uma câmera de segurança do prédio. João aparece usando um pano para estancar

Condensação

Em junho do ano passado, João Neto foi condenado a 4 anos e dois meses de prisão por crime de lesão corporal contra Adriana Bernardo Santos, sua companheira. A Justiça também decidiu o pagamento de indenização de R$ 40 mil.

João Neto cumpre a pena em regime aberto, com tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada em função de que o Estado de Alagoas não possui regime semiaberto.

Ele chegou a ser preso, mas foi solto no dia 14 de maio de 2025 após decisão da Justiça alagoana.

OAB suspensa

Ao deixar a prisão, a Ordem de Advogados do Brasil Seccional Bahia (OAB-BA) suspendeu o registro do advogado por 90 dias.

A suspensão preventiva ocorreu por um processo ético-disciplinar instaurado antes da prisão dele. João Neto foi investigado pela Ordem por ''conduta incompatível com a dignidade da profissão e com o exercício profissional da advocacia''.

O Portal ATARDE apurou nesta segunda-feira (11) que, atualmente, a licença de João Neto está regularizada dentro da OAB-BA.