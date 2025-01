Confira nomes anunciados por Zé Ronaldo para o secretariado de Feira

FIM DO MISTÉRIO

Zé Ronaldo (União Brasil), anunciou parte do secretariado da sua próxima gestão - Foto: Vinícius Portugal / AG. A TARDE

O prefeito eleito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), anunciou, nesta sexta-feira, 27, em um evento no Hotel Íbis, parte do secretariado que irá compor sua gestão a partir do próximo ano.

O anúncio pôs fim ao mistério sobre qual pasta o vice e deputado estadual licenciado, Pablo Roberto (PSDB), assumirá em 2025. Conforme antecipado pelo Portal A Tarde, o tucano será o novo chefe da Secretaria de Educação.

Confira os nomes revelados por Zé Ronaldo:

Secretário de Governo - Luiz Carlos Neto

Vice-prefeito e secretário de Educação - Pablo Roberto

Chefe de Gabinete - Mário Borges

Comunicação - Joilton Freitas

Desenvolvimento Urbano - Neto Braga

Planejamento - Carlos Brito

Habitação - Valdivan Conceição Nascimento

Serviços Públicos - Justiniano França

Saúde - Rodrigo Matos

Procurador do Município - Guga Leal

Desenvolvimento Social e Secretaria da Mulher - Gerusa Sampaio

Fazenda - Expedito Elói

Administração - Sandra Perggy

Cultura - Cristiano Lobo

Agência Reguladora - Moura Pinho

Agricultura - Silvanei Araújo

Previdência Municipal - Miriam Leite

Mobilidade Urbana - Sérgio Carneiro

As pessoas que vão comandar as Secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Prevenção, assim como da Superintendência de Trânsito e Procon, serão anunciadas somente na segunda-feira, 30.