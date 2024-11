Construção de barcaças deve retomar atividades de Estaleiro na Bahia

Canteiro de São Roque, em Maragogipe, chegou a gerar 7500 empregos diretos - Foto: Divulgação

As atividades de construção naval do Estaleiro Enseada, localizado no Recôncavo Baiano, serão retomadas com a construção de até 80 barcaças mineraleiras para a empresa LHG Mining.

O projeto, que será executado em parceria com a Tenenge, deverá gerar cerca de 300 novos empregos diretos e até 900 indiretos. Enseada e Tenenge são empresas do Grupo Novonor, antiga Odebrecht.

Ao todo, serão 80 barcaças com capacidade de transportar 2.900 toneladas cada. A construção das barcaças da LHG Mining será realizada por 4 estaleiros brasileiros localizados nas regiões Norte e Nordeste, incluindo o Enseada, um dos maiores estaleiros nacionais, que fica localizado na Bahia.



A LHG Mining nasceu em 2022, com a aquisição de minas de ferro e manganês em Corumbá (MS) pelo grupo J&F, o maior conglomerado brasileiro, com mais de 290 mil colaboradores em todo o mundo.