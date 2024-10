Contas do União Brasil de Feira de Santana são rejeitadas

Partido elegeu José Ronaldo prefeito de Feira - Foto: Divulgação

A 154ª Zona da Justiça Eleitoral rejeitou as contas de 2022 do União Brasil de Feira de Santana, partido do prefeito eleito do município, José Ronaldo. A decisão da juíza Anna Ruth Nunes Menezes Bispo foi publicada nesta quarta-feira, 16, no Diário Oficial.

Leia mais

>> Zé Ronaldo se defende de acusações sobre suposto desvio milionário

>> Zé Ronaldo é eleito prefeito de Feira de Santana

>> Zé Ronaldo chama suposta distribuição de cestas de ataque da oposição

Na sentença, foram citadas irregularidades consideradas graves, que comprometem a lisura da prestação de contas. O parecer técnico e o Ministério Público Eleitoral apontaram um valor de R$ 632.163,60 na soma das falhas nas contas, o que corresponde a 79,92% dos gastos no período. Parte dos recursos, cerca de R$ 800 mil, foi proveniente do Fundo Partidário, e com utilização não comprovada.

No processo, os responsáveis pelo partido em Feira são Mário Borges e Justiniano França. A decisão ainda prevê a devolução de R$ 632.163,60 aos cofres do Tesouro Nacional.

"Por certo, as irregularidades apontadas pelo setor técnico são suficientes para a rejeição das contas, por representarem vícios graves e insanáveis, que comprometem a lisura da prestação de contas e impedem o efetivo controle, por parte da Justiça Eleitoral", diz trecho da decisão.