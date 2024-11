Cotada para a Casa Civil, Roberta Santana deve ficar na Sesab

Roberta Santana deve ficar na Sesab - Foto: Divulgação | GOV BA

A ida de Roberta Santana, atual secretária estadual de Saúde da Bahia, para a Casa Civil, especulada nas últimas semanas, não deve mais acontecer. A informação foi obtida pelo Portal A TARDE, em conversas com pessoas próximas ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Leia mais

>> Avante deve ampliar espaço no governo Jerônimo; vice está em jogo

>> Prefeitos em final de mandato entram no radar de Jerônimo; entenda

>> Jerônimo tem encontro com presidentes de partidos para tratar reforma

De acordo com uma fonte de relevante influência na governadoria, Jerônimo reavaliou o impacto da mudança para a área da saúde, considerada uma das secretarias mais delicadas. Segundo o interlocutor, o governador tem consciência dos atributos de Roberta e de sua capacidade para ocupar qualquer cargo dentro da gestão estadual, e por isso mesmo estaria relutante em fazer a modificação administrativa na pasta.

O temor do Palácio de Ondina é de que outra pessoa não consiga manter na Sesab o mesmo ritmo imposto por Roberta desde que assumiu o cargo. "É justamente pela competência dela que ele prefere manter ela lá", afirmou a fonte.

Caso Roberta deixe a pasta, a primeira opção seria Adélia Pinheiro, ex-secretária da pasta e de Educação, que deixou o último cargo para disputar a prefeitura de Ilhéus, ficando na segunda colocação. A atual titular da Sesab também chegou a ser ventilada na Secretaria de Relações Institucionais (Serin), mas com sua permanência no cargo atual, o cenário não deve se concretizar.

O Portal A TARDE tentou contato com Roberta Santana para comentar as especulações acerca do seu futuro político, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

Jerônimo Rodrigues deve promover nas próximas semanas a primeira reforma de secretariado da sua gestão. A expectativa é que partidos como PP e Avante ganhem novos espaços no governo, com preferência para quadros com qualificações técnicas.