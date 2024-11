Cotado para 2026, Felipe Freitas revela futuro político

Felipe Freitas é um dos nomes cotados para disputar eleições em 2026 - Foto: Divulgação

Cotado para o ciclo de renovação do PT nas disputas pela Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, descartou concorrer a qualquer cargo eletivo nas eleições de 2026. A declaração ocorreu em entrevista ao Portal A TARDE.

Leia mais

>> Secretário aposta em queda de resistência da PM com câmeras nas fardas

>> Felipe Freitas critica politização da segurança pública: "Muito ruim"

>> Cotado para secretaria de Jerônimo, Zé Neto diz que foco é voltar à Brasília

"Não (ser candidato em 2026), minha pretensão é seguir com o meu trabalho na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, é seguir fazendo o que eu sempre fiz, que é colaborar com o meu partido na organização de uma estratégia de transformação da sociedade e formular como professor, como pesquisador, em favor dos direitos humanos e da cidadania, que é o que move a minha vida", disparou o secretário.

Felipe reforçou sua posição e disse que pretende permanecer colaborando com o governo Jerônimo Rodrigues (PT) no combate à violência.

"Não é hora de falar disso. Eu estou absolutamente concentrado na minha tarefa agora, que é ser um bom secretário de Justiça e colaborar com o nosso governo para enfrentar o problema da violência, que é o que nos aflige a todos", afirmou.

Felipe Freitas atuou como coordenador de campanha de Zé Neto (PT), segundo colocado na eleição para a prefeitura de Feira de Santana. Questionado pelo Portal A TARDE sobre o resultado do pleito, o secretário avaliou como "positivo", mesmo com a nova vitória de José Ronaldo (União Brasil).

"Nós chegamos muito perto em Feira de Santana. Por muito pouco a gente não tinha um segundo turno, e por muito pouco também a gente não ultrapassava o candidato vencedor e não ganhava no primeiro turno. Eu acho que o que preponderou ali foram as velhas práticas do uso da máquina pública e do instituto de uma espécie de reeleição. Ali não era uma reeleição, mas tinha a característica de um segmento. O Zé Ronaldo é uma liderança importante na cidade, é importante e valioso reconhecer isso [...] Nossa orientação geral é positiva no sentido de que a gente aumentou a nossa votação em números, a gente, numa disputa com o Zé Ronaldo, que é a maior liderança política da cidade, nunca chegou tão perto", avaliou.