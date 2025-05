CPI das Bets: presidente revela se Virgínia será indiciada

CPI das Bets - Foto: Marcos Oliveira | Agência Senado

A convocação da influenciadora Virginia Fonseca foi classificada como “respeitosa” e considerada satisfatória, segundo o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, Doutor Hiran (PP-RS).

“Muito produtiva, respeitosa. Se mostrou verdadeira nas respostas, ajudou e sensibilizou com os dados que vai apresentar à CPI. O escopo da CPI é isto, construir um marco legal que proteja as pessoas”, disse o senador nesta terça-feira, 13, ao portal Metrópoles.

A mulher do cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, prestou depoimento na casa legislativa nesta manhã, quando foi interrogada pelos congressistas sobre o seu envolvimento com as bets.

Com o contento dos parlamentares, a digital influencer não deve ser indiciada pelo colegiado. Questionado sobre o assunto, o presidente da CPI diz que a decisão final cabe à relatora, que está sob o comando da senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MT).

“Tem que perguntar a nossa relatora, mas acho que a relatora ficou satisfeita com tudo”, disse o parlamentar. Ao final do depoimento, Soraya e Virgínia se seguiram no Instagram.

Por que Virgínia foi convocada?

A intenção é ouvir a influenciadora sobre a promoção de campanhas publicitárias relacionadas a jogos de azar e apostas online. A influenciadora tem 53,4 milhões de seguidores no Instagram e já fez, em suas redes sociais, divulgações de empresas de apostas.

“Nos últimos anos, a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores para divulgar essas atividades”, afirmou a relatora no pedido de convocação.

Para a senadora, “dado o impacto de sua comunicação no comportamento de consumidores, torna-se fundamental compreender o alcance e as responsabilidades éticas associadas a tais ações, especialmente em um segmento com potenciais implicações sociais, como o de apostas online”.