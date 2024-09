Crescimento do PIB de 2024 salta de 2,5% para 3,2%, diz Fazenda

- Foto: José Cruz | Agência Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil de 2024 teve alteração na projeção de crescimento na economia brasileira, de 2,5% para 3,2%, conforme o Boletim Macrofiscal, divulgado pelo Ministério da Fazenda nesta sexta-feira, 13.

A alteração se deu devido ao PIB registrar alta de 1,4% no segundo trimestre de 2024 (abril, maio e junho), em relação ao primeiro trimestre deste ano.

O Boletim Macrofiscal é um relatório divuglado a cada dois meses responsável por publicizar as projeções de curto e médio prazo para os indicadores de atividade econômica e de inflação do país, utilizados no processo orçamentário da União.



Ministro da Fazenda, Fernando Haddad já havia adiantado durante a semana que oPIB teria alta de mais de 3%. Ele chegou a destacar as ações e desafios ao crescimento sustentável e exaltou investimentos em vários setores.

No entanto, até julho deste ano, a estimativa oficial do governo Lula sobre o PIB, inclusive presente no Orçamento de 2025, era de um crescimento de 2,5% no acumulado do ano.