Cristiano Zanin é relator do processo de vendas de sentenças no STJ

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, será o relator na investigação sobre um suposto esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O magistrado foi escolhido por meio de sorteio.

O caso chega à Corte devido às investigações mencionarem pessoas detentoras de foro privilegiado, bem como os ministros do STJ. Com isso, as apurações já foram encaminhadas por Zanin à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo informações da revista Veja, o grupo de advogados e lobistas, com auxílio de funcionários dos gabinetes, compravam e vendiam decisões judiciais em ao menos quatro gabinetes de ministros do STJ.

Ainda de acordo com a publicação, um dos funcionários do tribunal teria realizado o esquema de venda de sentenças em dois diferentes gabinetes e trabalhava no STJ há 20 anos.