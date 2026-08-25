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CINEMA

Dark Horse, filme sobre Bolsonaro, recebe registro da Ancine

Longa, no entanto, ainda não tem autorização para estrear no Brasil

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Ator norte-americano Jim Caviezel no papel de Jair Bolsonaro
Ator norte-americano Jim Caviezel no papel de Jair Bolsonaro - Foto: Divulgação/Go Up Entertainment
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A Agência Nacional do Cinema (Ancine) concedeu o Registro de Obra Estrangeira (ROE) para Dark Horse, filme de ficção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O registro foi concedido em 7 de agosto e representa uma etapa do processo de regularização da obra no Brasil, mas não significa que o filme já esteja autorizado a ser lançado comercialmente nos cinemas brasileiros.

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Registro de Obra Estrangeira (ROE) de Dark Horse
Registro de Obra Estrangeira (ROE) de Dark Horse - Foto: Reprodução

A concessão do registro ocorre enquanto a produtora responsável pelo filme, a Go Up Entertainment, é alvo de um processo administrativo aberto pela própria Ancine.

A agência apura uma denúncia de que a produção teria realizado gravações no Brasil sem a comunicação prévia exigida para obras audiovisuais estrangeiras.

Pelas regras da Ancine, produções estrangeiras que utilizam o território brasileiro para filmagens precisam comunicar previamente a agência e apresentar a documentação exigida.

Caso a irregularidade seja confirmada, a produtora poderá ser multada entre R$ 2 mil e R$ 100 mil.

Filme também é alvo de investigação sobre financiamento

A produção do filme ganhou repercussão após o site The Intercept Brasil divulgar conversas entre o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), e o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Nas mensagens, Flávio teria solicitado recursos para financiar o filme.

O valor mencionado nas negociações chegou a US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões, mas a investigação ainda apura quanto foi efetivamente transferido e qual foi a destinação dos recursos.

Em julho, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a abertura de um inquérito para investigar os repasses feitos por Vorcaro à produção.

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O que falta para o filme chegar aos cinemas?

O responsável pela produção ainda precisa solicitar o Certificado de Registro de Título (CRT), que autoriza a exploração comercial do filme no segmento de salas de cinema.

Também será necessário comprovar que a empresa possui os direitos para exibir a obra no Brasil.

Depois, Dark Horse precisará obter a classificação indicativa do Ministério da Justiça.

Só após essas etapas o filme poderá ser lançado comercialmente nos cinemas brasileiros.

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Ancine Bolsonaro Dark Horse Jair Bolsonaro

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