Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

De VLT de Salvador a segurança: Jerônimo Rodrigues faz balanço das ações de 2025

Governador falou com exclusividade ao Grupo A TARDE nesta segunda-feira, 29

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

29/12/2025 - 22:00 h | Atualizada em 29/12/2025 - 22:35
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu nesta segunda-feira, 29, o Grupo A TARDE, na sede da Governadoria, em Salvador, onde fez um balanço das ações do seu mandato, principalmente, neste ano de 2025.

Em clima de fim de ano, o chefe do Executivo baiano listou as principais ações do seu governo nas seguintes áreas:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Segurança Pública;
  • Infraestrutura;
  • Desenvolvimento Urbano;
  • Educação;
  • Turismo.

Os temas que ganharam destaque durante o bate-papo foi o VLT de Salvador, sendo que um dos trens chegou a capital baiana neste mês, a Ponte Salvador-Itaparica, e as eleições de 2026.

Leia Também:

Jerônimo Rodrigues define prazo para anúncio da chapa na Bahia
Jerônimo Rodrigues define novo titular de importante secretaria
Fenagro 2025: governador Jerônimo Rodrigues realiza abertura do evento

Durante o bate-papo, o governador comentou como a Bahia tem atuado no enfrentamento ao crime organizado no estado diante dos altos números demonstrados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

"O Estado oferece segurança à população e tem que mostrar força, firmeza, prender o criminoso e entregar à Justiça. Eu tenho dito a frase de que bandido bom é bandido preso, pagar a sua pena depois de julgado", disse Jerônimo ao A TARDE.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Ele também utilizou o espaço para criticar a forma como o grupo de oposição na Bahia vem explorando o tema, com vistas para tentativa de ganhar capilaridade eleitoral.

"[...] na Bahia, que se destampa uma caixa fazendo até uma agressão com o povo baiano, como se a Bahia fosse um estado violento ou agressivo. Outro pilar desse debate é se é da esquerda ou da direita, se é de partido A, B ou C”, afirmou o governador.

A entrevista completa com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), será publicada na terça-feira, 30, no Portal A TARDE, além do jornal impresso, no canal do Youtube A TARDE Play, e nas redes sociais do Grupo.

O bate-papo também vai ao ar na manhã de terça, 30, na rádio A TARDE FM.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação eleições 2026 Governador da Bahia infraestrutura Jerônimo Rodrigues segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x