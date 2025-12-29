De VLT de Salvador a segurança: Jerônimo Rodrigues faz balanço das ações de 2025

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu nesta segunda-feira, 29, o Grupo A TARDE, na sede da Governadoria, em Salvador, onde fez um balanço das ações do seu mandato, principalmente, neste ano de 2025.

Em clima de fim de ano, o chefe do Executivo baiano listou as principais ações do seu governo nas seguintes áreas:

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segurança Pública;

Infraestrutura;

Desenvolvimento Urbano;

Educação;

Turismo.

Os temas que ganharam destaque durante o bate-papo foi o VLT de Salvador, sendo que um dos trens chegou a capital baiana neste mês, a Ponte Salvador-Itaparica, e as eleições de 2026.

Durante o bate-papo, o governador comentou como a Bahia tem atuado no enfrentamento ao crime organizado no estado diante dos altos números demonstrados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

"O Estado oferece segurança à população e tem que mostrar força, firmeza, prender o criminoso e entregar à Justiça. Eu tenho dito a frase de que bandido bom é bandido preso, pagar a sua pena depois de julgado", disse Jerônimo ao A TARDE.

Ele também utilizou o espaço para criticar a forma como o grupo de oposição na Bahia vem explorando o tema, com vistas para tentativa de ganhar capilaridade eleitoral.

"[...] na Bahia, que se destampa uma caixa fazendo até uma agressão com o povo baiano, como se a Bahia fosse um estado violento ou agressivo. Outro pilar desse debate é se é da esquerda ou da direita, se é de partido A, B ou C”, afirmou o governador.

A entrevista completa com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), será publicada na terça-feira, 30, no Portal A TARDE, além do jornal impresso, no canal do Youtube A TARDE Play, e nas redes sociais do Grupo.

O bate-papo também vai ao ar na manhã de terça, 30, na rádio A TARDE FM.