POLÍTICA
POLÍTICA

Jerônimo Rodrigues define novo titular de importante secretaria

Medida consta na edição desta sexta-feira, 11, do Diário Oficial do Estado (DOE)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/12/2025 - 12:08 h
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), bateu o martelo e efetivou Saulo Pontes como novo secretário estadual de Infraestrutura. A medida consta na edição desta sexta-feira, 11, do Diário Oficial do Estado (DOE).

A efetivação de Pontes ocorre após a saída de Sérgio Brito (PSD) do comando da pasta, em novembro deste ano. A princípio, ele deixou a Seinfra para cumprir agenda em Brasília, já que ele é deputado federal licenciado.

No entanto, como o pessedista deve tentar se reeleger em 2026 e Jerônimo já sinalizou que os pretendentes a cargos eletivos tem até o início do próximo ano para deixar o Executivo baiano, Sérgio Brito antecipou o movimento e retornou de vez à capital federal.

Quem é Saulo Pontes?

Saulo Pontes era diretor-superintendente da Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia, órgão subordinado à Seinfra.

Quem assume o lugar dele é Rafael Bastos Marques, diretor de Construção e Manutenção da Superintendência. Ele vai atuar, de maneira cumulativa, pelos dois cargos.

