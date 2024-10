Débora Regis defende vitória de Flávio Matos em Camaçari

Débora Regis reforça campanha de Fláivio Matos em Camaçari - Foto: Divulgação | Ascom

A prefeita eleita de Lauro de Freitas, Débora Regis (União Brasil), defendeu, nesta quarta-feira, a vitória de Flávio Matos (União Brasil) na disputa pela prefeitura de Camaçari. O candidato do União Brasil está no segundo turno contra Luiz Caetano (PT).

No discurso de apoio, Débora disse que cidade, uma das principais da Região Metropolitana, "não merece voltar para o vermelho". A futura prefeita de Lauro ainda aproveitou para criticar a atual gestão do seu município.

“Nós vamos estar aqui, porque a cidade de Camaçari não merece de maneira nenhuma voltar para o vermelho. E digo com muita firmeza, com muita propriedade, porque eu estou numa cidade que é governada pelo PT por 16 anos. E eu convido o povo de Camaçari para caminhar comigo em Lauro de Freitas para vocês sentirem o que é uma gestão do PT, principalmente aqueles que acharam que deveriam votar em Caetano”, disparou Débora, que elogiou a gestão Elinaldo.

"Aqui em Camaçari você tem café da manhã, você tem um tratamento diferenciado pros seus filhos, você tem fardamento escolar. Lá, pode perguntar às mães quanto tempo tem que eles não recebem fardamento escolar, perguntem às mães como os filhos estão sendo na escola. Tem criança de dez, 11 anos de idade que não sabe ler e escrever. Preste bem a atenção se vocês querem isso pros seus filhos”, afirmou.