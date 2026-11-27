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O deputado federal eleito Ney Santos (Republicanos-SP), suspeito de envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), poderá tomar posse na Câmara dos Deputados antes da conclusão do julgamento que analisa a validade da candidatura.

Isso porque um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), interrompeu a análise do caso e adiou uma decisão definitiva.

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O magistrado pediu mais tempo para analisar o processo na última sexta-feira, 20, logo após o relator, Floriano de Azevedo Marques, votar contra o registro de candidatura de Ney Santos e defender a anulação dos 118.566 votos recebidos por ele nas eleições deste ano.

Ney Santos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Como o TSE ainda não concluiu o julgamento, Ney poderá ser diplomado e empossado normalmente.

O regimento da Corte prevê prazo de 30 dias para a devolução do processo após o pedido de vista, mas a contagem fica suspensa durante o recesso do Judiciário e as férias coletivas dos ministros.

Uma portaria do tribunal suspendeu os prazos entre 20 de dezembro de 2026 e 31 de janeiro de 2027.

Assim, se Toffoli utilizar todo o prazo, poderá devolver o processo somente após 1º de fevereiro, data prevista para a posse dos deputados eleitos.

O ministro ainda pode pedir uma prorrogação de mais 30 dias, o que levaria a análise para março.

Mesmo após a devolução, o julgamento não será retomado automaticamente. Caberá ao presidente do TSE marcar uma nova sessão.

Julgamento pode alterar composição da Câmara

Além de definir a situação de Ney Santos, o julgamento pode mudar a distribuição das 70 cadeiras de São Paulo na Câmara dos Deputados.

O relator defendeu que os 118.566 votos recebidos pelo deputado eleito sejam anulados também para o Republicanos. A medida pode fazer o partido perder uma das seis vagas conquistadas nas eleições.

Caso prevaleça o voto do relator, a bancada do Republicanos em São Paulo passará de seis para cinco deputados, enquanto a do MDB aumentará de quatro para cinco parlamentares.

Nesse cenário, a cadeira ficaria com o ex-prefeito de São Bernardo do Campo Orlando Morando (MDB), que recebeu 102.086 votos e é o primeiro suplente do partido.

Suspeita de ligação com o PCC

Ney Santos é réu em uma ação penal decorrente da Operação Xibalba, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo.

Segundo a acusação, ele teria participado de uma organização criminosa ligada ao PCC, responsável por lavar dinheiro do tráfico de drogas por meio de postos de combustíveis.

O Ministério Público também sustenta que parte dos recursos ilícitos teria sido usada para financiar campanhas eleitorais e ampliar a influência política do ex-prefeito.

A defesa nega qualquer envolvimento com o PCC e contesta as acusações de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ney Santos não foi condenado nesse processo, que ainda está em andamento.