Denúncia contra Silvio Almeida é arquivada; entenda

Comitê de Ética Pública da Presidência arquivou denúncia contra Almeida - Foto: Divulgação

A Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu arquivar, na segunda-feira, 25, um pedido de investigação contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. De acordo com informações da coluna de Lauro Jardim do jornal O Globo, o caso, que é mantido em sigilo pelo colegiado, não tem relação com as recentes denúncias de importunação sexual que levaram a ser demitido da pasta.

Leia também

>> PF quer que denunciantes de Silvio Almeida deponham apenas uma vez

>> Seis mulheres já acusaram Silvio Almeida de assédio sexual

>> Yuri Silva se manifesta sobre demissão nas redes sociais

Almeida foi demitido em setembro após a divulgação de que ONG Me Too Brasil recebeu denúncias de assédio sexual contra ele. Entre as vítimas estava a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Almeida nega as acusações.

A denúncia arquivada pela Comissão de Ética, porém, teria chegado por canais oficiais do governo e, segundo integrantes da comissão, trata-se de assunto sem qualquer relação às acusações de assédio.