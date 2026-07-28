Deputada defende união de igrejas no combate à violência contra a mulher

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O enfrentamento à violência contra mulher segue com mote da pré-campanha da deputada federal Ivoneide Caetano (PT), que disputará a reeleição em outubro. Na segunda-feira, 27, ela reuniu diversas mulheres na conferência "Elas Vivem".

Na ocasião, ela afirmou que o combate à violência contra a mulher exige o envolvimento de toda a sociedade e fez um chamado para que pastores voltem o olhar para esse tema.

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“Precisamos fazer um pacto com todas as autoridades competentes, com a sociedade e também com as igrejas. Muitas mulheres procuram primeiro esses espaços em busca de ajuda, de uma palavra e de acolhimento. Quando caminhamos juntos, conseguimos oferecer o cuidado que elas precisam e ajudá-las a reconstruir suas vidas com dignidade”, afirmou a parlamentar.

O encontro foi realizado em uma igreja na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo ela, em muitos casos, as igrejas são um dos primeiros lugares onde mulheres em situação de violência buscam acolhimento, orientação e cuidado, tornando-se espaços fundamentais nessa rede de apoio.

Projetos de lei voltados ao combate à violência contra mulher

A deputada federal também apresentou um pacote de projetos de lei voltados à promoção da inclusão social, proteção de direitos e fortalecimento das políticas públicas para mulheres, refletindo o compromisso do seu mandato com a defesa e a garantia dos direitos das mulheres brasileiras.

Um deles é o Projeto de Lei (PL 2.396/2026), que Ivoneide apresentou na Câmara dos Deputados para amparar mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil e garantir um auxílio no valor de R$ 5 mil para que elas possam reconstruir suas vidas após a separação.

A proposta, que institui o “Auxílio Reconstrução do Lar”, é destinada a mulheres que possuem medidas protetivas contra seus agressores, expedidas nos últimos seis meses, e que estejam inscritas no CadÚnico.