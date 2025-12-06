Deputada evangélica invade Câmara em busca de suposta amante do marido

Episódio foi filmado e ampliou crise exposta nas redes sociais entre a deputada, o marido e a filha - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos-AC) protagonizou um tumulto na Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, no Amazonas, ao procurar a mulher que, segundo ela, teria um relacionamento com seu marido, o deputado e pastor Silas Câmara (Republicanos-AM). A confusão ocorreu na quinta-feira, 4, e ganhou ampla repercussão após a divulgação de vídeos nas redes sociais.

As imagens mostram a parlamentar entrando no prédio visivelmente alterada, empurrando portas e funcionárias enquanto exigia que a suposta envolvida aparecesse. Em meio à confusão, Antônia Lúcia grita:

"cadê a vagabunda?", sendo contida por servidores e seguranças. Em outro momento, ela afirma: “Quem é a vereadora? Não trisca em mim que eu sou deputada federal e não vou aceitar. Cai fora daqui que eu chamei a Polícia Federal agorinha e tá chegando aqui o Exército todinho pra resolver qualquer problema. Cadê a vagabunda da nossa querida vereadora? A Polícia Federal tá chegando toda aqui, saia da minha frente”.

O episódio é mais um capítulo do conflito familiar que a deputada vem expondo publicamente. Antes da invasão ao prédio legislativo, ela já havia acusado o marido de traição e, em uma live nas redes sociais, criticou o fato de ele ter retornado de viagem sem avisá-la, o que, segundo ela, a deixou sem notícias ao chegar em casa, em Manaus.

A situação provocou reações dentro da própria família. A filha do casal, Gabriela Câmara, publicou um texto nas redes sociais defendendo o pai, a quem descreveu como um "homem de paz" e ressaltou qualidades pessoais e familiares. Antônia Lúcia respondeu às declarações da filha, afirmando que Gabriela estaria reproduzindo comportamentos que ela atribui ao deputado Silas Câmara, ampliando ainda mais a crise familiar exposta ao público.