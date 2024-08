Deputado baiano cobra alinhamento do BC com setores produtivos

Encontro foi proposto pelo deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT) - Foto: Vinicius Loures | Câmara dos Deputados

O deputado federal Félix Mendonça (PDT) cobrou ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, um alinhamento com os setores produtivos antes de definir a taxa básica de juros (Selic), durante audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico, na Câmara Federal.

"A política monetária nacional não pode ser decidida apenas pelas instituições financeiras. É preciso ouvir também o setor produtivo, as empresas, a indústria e o agronegócio. Será que esses juros tão elevados não estão contribuindo para a queda na industrialização do Brasil? Nossas indústrias não deveriam ser ouvidas?", indagou o pedetista, autor do requerimento de convocação de Campos Neto.

Em resposta aos questionamentos sobre a política monetária, o chefe da autarquia financeira admitiu a possibilidade do BC criar mecanismos para alinhar as políticas do banco com o setor produtivo sobre os juros.

"É algo que precisamos aperfeiçoar na medida em que as empresas se interessem em preencher formulários e contratar economistas", afirmou nesta terça-feira, 13.

Na ocasião, Félix, que tem sido um crítico duro da política de juros no Brasil, também cobrou do BC que atue no sentido de contribuir com a redução da dívida pública brasileira e na geração de postos de trabalho.

O Comitê de Política Monetária (Copom), órgão ligado ao BC, se baseia, entre outras informações, no Boletim Focus para decidir sobre os juros. Trata-se de um relatório divulgado pela instituição que reúne as principais projeções de indicadores econômicos com base num levantamento das previsões feitas por 120 bancos.