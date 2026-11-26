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A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou na quarta-feira, 25, o deputado federal e senador eleito Gustavo Gayer (PL-GO) ao Supremo Tribunal Federal (STF) por suposto desvio de recursos da Câmara dos Deputados para custear negócios particulares em Goiânia.

Segundo a acusação, o aluguel de um imóvel pago com a cota parlamentar para funcionar como escritório político também beneficiava uma escola de inglês e uma loja de roupas ligadas ao parlamentar.

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A denúncia aponta que assessores pagos pela Câmara trabalhavam nas atividades comerciais durante o expediente.

Entre as tarefas estavam cuidar do estoque, fotografar produtos e criar estampas para camisetas e adesivos da loja Desfazueli, que comercializava artigos com temática bolsonarista.

Localizado no Setor Bueno, o imóvel funcionava como sede da escola Gayer e Gayer Idiomas desde 2013.

Em fevereiro de 2023, no início do mandato do deputado, o endereço também passou a abrigar o escritório de apoio parlamentar, e o aluguel começou a ser pago com recursos da Câmara.

Segundo a PGR, as despesas eram de pelo menos R$ 6 mil por mês e foram custeadas até janeiro de 2025.

A Procuradoria também aponta que parte dos assessores já trabalhava para Gayer antes da eleição e continuou prestando serviços aos negócios particulares após ser nomeada para o gabinete.

Quatro funcionários citados na denúncia receberam, juntos, cerca de R$ 942 mil brutos da Câmara entre 2023 e 2025.

O que acontece agora?

Gayer foi denunciado pelos crimes de peculato-desvio, uso de documento falso e associação criminosa. Somadas, as penas previstas para esses delitos podem chegar a 40 anos de prisão.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, deu prazo de 15 dias para que o deputado, o filho dele, Gabriel Sander Araújo Gayer, e outras 23 pessoas citadas na denúncia apresentem manifestações.

Após essa etapa, o Supremo analisará os argumentos e decidirá se aceita a denúncia. Caso isso aconteça, será aberta uma ação penal, e os envolvidos passarão a responder formalmente ao processo.

Como começou a investigação?

A investigação teve origem na análise do celular do ex-assessor de Gustavo Gayer, João Paulo de Sousa Cavalcante. O aparelho foi apreendido durante uma operação da Polícia Federal que apurava os atos de 8 de janeiro de 2023.

De acordo com a PGR, as mensagens encontradas no celular indicaram a participação de assessores, colaboradores e familiares do deputado em um esquema de desvio de recursos públicos e fraudes documentais.

Entre as conversas identificadas, a denúncia cita mensagens nas quais assessores demonstravam preocupação com o funcionamento da escola de inglês instalada no imóvel pago com dinheiro público.

Em um áudio enviado em maio de 2023, um então assessor afirmou que a escola ainda oferecia aulas presenciais e declarou: "A escola tá sendo paga com recurso público".

Para a PGR, as mensagens reforçam a suspeita de que a estrutura do gabinete parlamentar foi utilizada para beneficiar atividades particulares do deputado e de pessoas próximas.