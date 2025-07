Políticos garantem emendas para contratar Wesley Safadão em Aracaju

Safadão, deputado Thiago de Joaldo e a prefeita de Aracaju, Emilia Correia - Foto: Reprodução

Um vídeo postado nas redes sociais escancara o uso de emendas parlamentares para a contratação de grandes atrações no São João do Nordeste. Durante o show no Forró Caju no último sábado, 28, o cantor Wesley Safadão convidou ao palco a prefeita de Aracaju para fazer um anúncio.

"Pode fazer barulho que essa daqui merece e vai fazer história, vem minha prefeita", disse o cantor. A prefeita Emília Correia (PL) subiu acompanhada do deputado federal Thiago de Joaldo (PP), que já anunciou sua ida para o PL nas eleições do ano que vem.

Empolgada, a prefeita perguntou: "Vocês estão gostando de Wesley Safadão"? Diante da resposta positiva do público, ela emenda: "pois olha, o deputado Thiago já assume o compromisso de trazê-lo com as emendas parlamentares no próximo ano".

O parlamentar confirmou o anúncio e falando diretamente a Safadão disse que "a gente tá aqui para garantir que em 2026 você coloque o Forró Caju na sua agenda". Wesley Safadão tocou em cinco cidades da Bahia no São João, sempre com o cachê de R$ 1,1 milhão, de acordo com o Painel Junino do Ministério Público.

População de Aracaju revoltada

Os comentários na postagem, que denuncia campanha eleitoral antecipada, demonstraram revolta com a inversão de prioridades.

“A saúde pública em Aracaju é uma vergonha! Falta médico, falta remédio, falta respeito com quem precisa da saúde pública".

"As ruas estão cheias de buracos, tem bairro que vira piscina quando chove. Cadê as obras que prometeram"?

Veja vídeo