Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DISCUSSÃO

STF reúne presidentes da Câmara e Senado em audiência sobre emendas

Representantes do governo também devem participar da sessão

Redação

Por Redação

27/06/2025 - 7:04 h
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) -

O Supremo Tribunal Federal (STF) promove, nesta sexta-feira, 27, uma audiência pública sobre a execução das emendas parlamentares impositivas.

A sessão será conduzida pelo ministro Flávio Dino, e vai reunir os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

VLT de Salvador será como o VLT Carioca? Entenda como deve funcionar
Jerônimo sanciona orçamento da Bahia para 2026
Lula se reúne com presidente do União Brasil após derrota no Congresso

Também participam o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias; o vice-presidente do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira; e representantes da Procuradoria-Geral da República.

No evento, os participantes vão discutir questões relativas à obrigatoriedade de execução de emendas parlamentares individuais e de bancada de caráter impositivo. A audiência ocorre das 9h às 17h, na sala de sessão da Segunda Turma do STF.

Emendas impositivas

As emendas parlamentares impositivas são propostas de alocação de recursos do orçamento feitas por um deputado ou senador, de forma individual, ou por uma bancada. Pela Constituição, elas devem ser obrigatoriamente executadas pelo governo federal.

O STF analisa três ações que questionam se as emendas parlamentares impositivas são compatíveis com a Constituição.

As ações foram apresentadas pelo PSOL, Procuradoria-Geral da República e Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

audiência pública emendas parlamentares STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

x