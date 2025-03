Deputado reforça aliança do PSD com Lula: "Continuamos"

Antônio Brito reforça compromisso com Lula - Foto: Divulgação

Presente na entrega do título de Cidadão Baiano ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, nesta sexta-feira, 14, o deputado federal Antônio Brito (PSD), reforçou o seu compromisso com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Brito também comentou sobre a aprovação do projeto que mantém em sigilo os autores das emendas parlamentares, votado na última quinta, 13. O deputado ainda afirmou que as discussões políticas importantes devem ganhar força a partir da próxima semana, com a votação do Orçamento de 2025 e possíveis mudanças na Esplanada dos Ministérios.

"O debate ocorreu ontem, durante a sessão do Congresso. A partir da semana que vem, sobre a aprovação do orçamento de 2025, cujo relator é o senador Angelo Coronel, e não só emenda, mas recursos, reforma ministerial. Após o Carnaval, Brasília está agora começando um processo de organização na Casa, também o governo federal sinaliza com mudanças", destacou Brito, que reforçou sua relação com o Palácio do Planalto, mesmo com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, compondo o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

"Eu e Otto Alencar continuamos na base do governo, apoiando o governo, cooperando com o governo do presidente Lula", finalizou.