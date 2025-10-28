Deputados baianos ganham 'bolada' em diárias para evento em Paris

Parlamentares baianos foram até Paris para participar do Salão do Chocolate - Foto: Reprodução/Instagram @salonduchocolat

Seis deputados da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) embarcaram para Paris, na segunda-feira, 27, onde vão participar do Salão do Chocolate, um dos maiores do setor em nível mundial.

A comitiva fica na capital francesa até o próximo sábado (1º) e é composta pelos seguintes parlamentares que fazem parte da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia: Manuel Rocha (União), Ricardo Rodrigues (PSD), Luciano Araújo (Solidariedade) e Raimundinho da JR (PL).

Além deles, fazem parte do grupo, os suplentes Marcinho Oliveira (União) e Paulo Câmara (PSDB). A autorização para a viagem foi dada pela presidente da Alba,Ivana Bastos (PSD). Conforme o Política Livre, a solicitação — feita no início deste mês por Manuel Rocha, presidente do colegiado — previa quatro integrantes, mas foi ampliada para seis.

De acordo com regulamentação da Mesa Diretora da Casa, o valor das diárias para missões oficiais, fora das Américas, é de 650 euros por parlamentar, o que corresponde a cerca de R$ 3.930,00 na cotação atual — as despesas cobrem alimentação e hospedagem durante o período da missão.

Desta forma, cada deputado irá receber mais de R$ 23 mil em diárias. No total, a Casa vai desembolar algo em torno de R$ 138 mil. Os deputados viajaram no mesmo voo do secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, que representam o governo do Estado no evento.