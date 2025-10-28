Menu
PARTIU, FRANÇA!

Deputados baianos ganham 'bolada' em diárias para evento em Paris

Parlamentares receberam autorização da presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), para viagem internacional

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

28/10/2025 - 10:11 h
Parlamentares baianos foram até Paris para participar do Salão do Chocolate
Parlamentares baianos foram até Paris para participar do Salão do Chocolate

Seis deputados da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) embarcaram para Paris, na segunda-feira, 27, onde vão participar do Salão do Chocolate, um dos maiores do setor em nível mundial.

A comitiva fica na capital francesa até o próximo sábado (1º) e é composta pelos seguintes parlamentares que fazem parte da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia: Manuel Rocha (União), Ricardo Rodrigues (PSD), Luciano Araújo (Solidariedade) e Raimundinho da JR (PL).

Além deles, fazem parte do grupo, os suplentes Marcinho Oliveira (União) e Paulo Câmara (PSDB). A autorização para a viagem foi dada pela presidente da Alba,Ivana Bastos (PSD). Conforme o Política Livre, a solicitação — feita no início deste mês por Manuel Rocha, presidente do colegiado — previa quatro integrantes, mas foi ampliada para seis.

De acordo com regulamentação da Mesa Diretora da Casa, o valor das diárias para missões oficiais, fora das Américas, é de 650 euros por parlamentar, o que corresponde a cerca de R$ 3.930,00 na cotação atual — as despesas cobrem alimentação e hospedagem durante o período da missão.

Desta forma, cada deputado irá receber mais de R$ 23 mil em diárias. No total, a Casa vai desembolar algo em torno de R$ 138 mil. Os deputados viajaram no mesmo voo do secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, que representam o governo do Estado no evento.

