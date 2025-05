Deputados do PT e PL batem boca em reunião com Lewandowski

Deputados discutiram durante sessão de comissão - Foto: Reprodução

Os deputados federais Lindbergh Faria (PT) e Gilvan da Federal (PL) protagonizaram uma forte discussão, na manhã desta terça-feira, 29, durante a reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara, que recebeu o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para uma audiência.

A briga teve início quando Gilvan, que recentemente desejou a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se referiu ao líder petista como "descondenado". Em seguida, ele afirmou que o governo tem "importado" corruptos, citando a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, que pediu asilo político no Brasil.

Ao pedir a palavra, Lindbergh relembrou a polêmica recente envolvendo Gilvan, além de chamar o deputado de "desqualificado". Os dois parlamentares então se levantaram, e o bolsonarista foi para cima do petista. Para conter a briga, a Polícia Legislativa precisou ser acionada.

Gilvan da Federal

O deputado Gilvan da Federal se tornou centro de uma polêmica nas última semanas, após desejar, durante sessão da mesma comissão, a morte do presidente Lula. A declaração repercutiu e foi alvo de críticas dos próprios bolsonaristas.

“Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos. Nem o diabo quer o Lula, por isso que ele está vivendo aí. Superou o câncer. Tomara que ele tenha uma taquicardia, porque nem o diabo quer a desgraça desse presidente que está afundando o país. Quero mais que ele morra mesmo", disparou na ocasião.

