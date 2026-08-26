Devastação em reserva ambiental da Praia do Forte é apurada pelo MPF

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Um dos destinos turísticos mais belos do Litoral Norte baiano está ameaçado. O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito civil para identificar os responsáveis por uma suposta degradação ambiental na Reserva Ecológica da Sapiranga, em Praia do Forte, no município de Mata do São João.

Segundo a portaria assinada pela procuradora da República Vanessa Cristina Gomes Previtera Vicente, existe a suspeita de desmatamento, alteração da qualidade da água e potenciais impactos ecológicos decorrentes do funcionamento e operação de sistema de esgotamento sanitário SES Praia do Forte.

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De acordo com a procuradora, a medida tem como base as informações colhidas a partir de registros audiovisuais e fotografias que mostram a devastação do local.

Ainda conforme a procuradora, a investigação é necessária para aprofundar as apurações e promover a coleta de elementos probatórios para a devida elucidação dos fatos e apuração de eventuais responsabilidades cíveis e administrativas decorrentes da degradação ambiental.

Refúgio da vida selvagem

A Reserva de Sapiranga é um santuário de vida selvagem que se estende por mais de 600 hectares de Mata Atlântica. O lugar é um santuário ecológico, lar de diversas espécies animais e vegetais, ainda sem uma catalogação definitiva acerca da ocorrência.

Dentro da reserva correm três rios: o Rio Pojuca, caudaloso, de águas calmas, excelente para o banho; o Rio Terebu e o Rio Sapiranga. O Rio Terebu é a foz do Rio Sapiranga, origem da cascata que encanta os visitantes da reserva e também compõe um braço de manguezal.

Além de ser uma importante refúgio, a reserva é aberta ao público, e bastante procurada para quem procura fazer trilhas e passeios de barcos.