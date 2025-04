Dinheiro da saúde foi usado no asfalto em cidade campeã em emendas Pix

Roberto de Lucena (Republicanos) atualmente é secretário estadual de Turismo - Foto: Divulgação

Uma emenda Pix enviada que deveria ser usada para a saúde de Carapicuíba, na Grande São Paulo, aparece no sistema do governo federal como tendo financiado obras de recapeamento de rua na cidade.

O dinheiro foi enviado pelo então deputado federal e hoje secretário estadual de Turismo no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), Roberto de Lucena (Republicanos), que reafirma que a emenda foi enviada para a saúde. A informação é do portal Metrópoles.

Carapicuíba é a cidade campeã nacional em recebimento de emendas Pix, com R$ 157 milhões transferidos desde 2020. Levantamento feito pelo Metrópoles mostra que boa parte do valor é resultado de uma mobilização entre parlamentares evangélicos, como Lucena, que já enviaram R$ 92 milhões para o município no período.

A prestação de contas prevê R$ 1,46 milhão para custeio e R$ 3,42 milhões para investimentos. Uma das finalidades descritas aponta R$ 2.13 milhões para “pavimentação e recapeamento de diversas vias”.

Ainda consta que R$ 1.46 milhão iria para o sistema de coleta e tratamento de resíduos sólidos. Outra parte, um total de R$ 1.28 milhão, para reforma de galpões, vestiário e construção de pista de caminhada em um complexo municipal.

A prestação de contas não condiz com a informação prestada pelo deputado ao Metrópoles. “Por decisão da Mesa Diretora da Câmara, todas as indicações de emendas foram linearmente suplementadas nesse ano. Essa foi destinada à área da Saúde. A decisão do envio da emenda ao município, levou em consideração critérios técnicos e necessidades na área de destinação”, afirmou Lucena.

O atual secretário disse, ainda, que não tinha mais acesso ao sistema do governo federal, quando o município detalhou o uso do recurso proveniente da emenda que enviou para Carapicuíba. “O plano de trabalho apresentado pelo município ao governo federal ocorreu quase nove meses depois da indicação, quando eu já não estava no exercício do mandato, portanto, sem acesso ao sistema”.