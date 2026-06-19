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POLÍTICA

Dinheiro de bets ilegais vai financiar a segurança pública

Presidente Lula (PT) sancionou medida nesta sexta-feira, 19

Yuri Abreu
Por
Dinheiro de bets ilegais será direcionado para a Segurança Pública após Lula assinar decreto
Dinheiro de bets ilegais será direcionado para a Segurança Pública após Lula assinar decreto - Foto: Amanda Ercília / GOVBA

O presidente Lula (PT) assinou, nesta sexta-feira (19), um decreto que autoriza o bloqueio e o congelamento imediato de recursos financeiros de plataformas de apostas online, as chamadas bets, que operam na ilegalidade dentro do território nacional.

A assinatura do texto legal ocorreu no Palácio do Planalto, em agenda conjunta com o ministro em exercício da Fazenda, Dario Durigan, e com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

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O ato estabelece que os montantes retidos pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda serão compulsoriamente destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) após a conclusão do devido processo legal e das etapas recursais administrativas.

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A intenção do governo é manter o monitoramento rigoroso sobre as transações via Pix destinadas a domínios de internet estrangeiros sem representação legal no Brasil, protegendo a economia popular contra fraudes tecnológicas.

A medida foi anunciada pelo chefe do Executivo em suas contas oficiais nas redes sociais. “Posso afirmar agora que, depois desse decreto, a gente vai poder dizer ao povo brasileiro que nenhuma empresa que tentar fazer jogo ilegal vai funcionar no Brasil”, afirmou Lula.

Mapeamento

A estratégia do governo federal articula os mecanismos da Lei Antifacção com as ferramentas de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para mapear o fluxo de capitais e interromper a evasão de divisas promovida pelas bancas de jogos eletrônicos não autorizadas.

Com a unificação dos sistemas de controle, o governo busca sufocar o financiamento de organizações criminosas que utilizam o mercado de apostas de quota fixa para a lavagem de dinheiro em larga escala.

O aperto na fiscalização contra o mercado irregular de apostas foi associado pela equipe ministerial ao andamento de investigações em curso coordenadas pela Polícia Federal.

Presidente Lula assina decreto que direciona dinheiro de bets ilegais para a segurança pública
Presidente Lula assina decreto que direciona dinheiro de bets ilegais para a segurança pública - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O secretário-executivo Dario Durigan pontuou que o decreto confere celeridade para novas ações integradas, citando a deflagração da Operação Conto da Sorte na quinta-feira (18), que cumpriu mandados de busca, apreensão e quebra de sigilo bancário em estados estratégicos como Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e São Paulo.

“A gente vai até o fim. Ontem tivemos uma operação, a Conto da Sorte, em que a gente cumpriu mandados de busca e apreensão em quatro estados: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e São Paulo. Para que o jogo irresponsável, quem mobiliza recursos da população de maneira ilegal, não fique mais sem responder”, endossou Durigan.

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