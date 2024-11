Eduardo Bolsonaro ganha cargo de 'estrela' dentro do PL

Eduardo Bolsonaro e Donald Trump, de quem é aliado - Foto: Joyce N. Boghosian | Casa Branca

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro deve ser oficializado como secretário de Relações Internacionais e Institucionais do PL na próxima quarta-feira, 13.

De acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo, Eduardo vai atuar como uma espécie de 'chanceler', por causa da sua relação com a extrema-direita mundial e com Donald Trump, novamente eleito presidente dos Estados Unidos.

Eduardo esteve com Trump durante a apuração dos votos, no resort Mar-a-Lago, que pertence ao agora presidente. O parlamentar comemorou o resultado. "Não custa imaginar que isso pode acontecer no Brasil também. De repente era Papai do Céu dizendo 'olha, Bolsonaro, não era para você ter sido eleito em 2022 porque você não teria tantas ferramentas para colocar adiante as suas ideia"', afirmou.