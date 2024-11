Eduardo Bolsonaro nega vinculação entre atentado em Brasília e seu pai

Deputado federal Eduardo Bolsonaro - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O deputado federal Eduardo Bolsonaro postou uma nota nesta sexta-feira, 15, em nome do Partido Liberal (PL), de pronunciamento sobre tentativas de vinculação entre o homem-bomba que se explodiu na Praça dos Três Poderes na quarta,13, e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No texto, o parlamentar diz que as declarações atrapalham o avanço do projeto de lei da anistia, que propõe perdão aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O parlamentar assumiu nesta semana o cargo de secretário de Relações Institucionais e Internacionais do PL.



Eduardo ainda defende que a ação do homem-bomba foi suicídio e não ataque aos Poderes. Também citou a filiação de Francisco Wanderley, responsável pelo atentado, ao PL, mas negou associação com o ex-presidente.

“O responsável pelo incidente teve uma candidatura mal sucedida em 2020, por uma chapa composta pelo PDT e PL, em um período no qual o presidente Bolsonaro sequer estava filiado ao PL”, diz o comunicado.

“A tentativa de instrumentalização de uma tragédia desta magnitude pela esquerda para fins políticos revela uma preocupante falência moral, evidenciando a falta de compaixão daqueles que, mesmo diante de um indivíduo com claros distúrbios mentais que tragicamente tirou a própria vida, optam por explorar o incidente para alcançar seus objetivos políticos e tentar justificar perseguições e abusos contra a oposição”, finalizou.