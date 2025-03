"Ele está com medo", dispara Lula sobre futuro de Bolsonaro

Presidente vai para cima de Bolsonaro - Foto: Nelson Almeida | AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira, 7, que Jair Bolsonaro (PL) está com "medo", ao comentar sobre a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR), no âmbito do inquérito da tentativa de golpe de Estado, que culminou no 8 de Janeiro.

Segundo Lula, o temor do ex-presidente é por saber que teria cometido deslizes durante sua passagem pelo Palácio do Planalto. Bolsonaro é um dos 34 nomes denunciados, e será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Ele está com medo, ele, na verdade, está com medo porque ele sabe que cometeu um deslize nesse país”, disparou Lula, durante agenda em um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), em Minas Gerais.

“Ele foi covarde, tramou um golpe, a morte de um presidente da República, a morte de um vice, tramou a morte do presidente da Justiça Eleitoral e, quando ele não conseguiu, ele fugiu para Miami e deixou os parceiros dele aqui”, afirmou o presidente, que cobrou coragem do seu antecessor.

“É por isso que ele tem que ser julgado, ele que tenha a coragem que eu tive, se é inocente, brigue pela sua inocência”, pontuou Lula.