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POLÍTICA

Eleição de outubro repete candidatos e embate de 1989

Governador de Goiás foi escolhido pelo PSD para o Planalto

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

30/03/2026 - 17:57 h | Atualizada em 30/03/2026 - 19:11

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Ronaldo Caiado, governador de Goiás e pré-candidato ao Planalto
Ronaldo Caiado, governador de Goiás e pré-candidato ao Planalto -

A oficialização da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), ao Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, 30, traz para a eleição de outubro a repetição do embate político que já ocorreu em 1989, primeiro pleito direto após a ditadura militar.

Caiado, que deixará nos próximos dias o governo de Goiás, como prevê a legislação eleitoral, foi candidato a presidente em 1989, pelo antigo Partido Social Democrático, que tem o mesmo nome da sua atual legenda, embora sejam agremiações diferentes.

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O então candidato, impulsionado por seu trabalho como presidente da União Democrática Ruralista (UDR), escolheu o economista Camillo Calazans, do também extinto PDN, como vice da sua chapa presidencial.

No mesmo pleito, o Partido dos Trabalhadores (PT) lançou o ainda deputado federal Luiz Inácio Lula da Silva como candidato. O político, hoje com 80 anos, é o atual presidente da República, em seu terceiro mandato, sendo também postulante no pleito de outubro deste ano, repetindo parte do cenário de 1989.

Embates

Durante o lançamento da sua pré-candidatura a presidente, Caiado fez um discurso direcionado ao PT, afirmando que um dos desafios, caso eleito, é fazer com que o partido não seja mais uma opção para os eleitores.

A linha adotada por Caiado no seu primeiro discurso aponta uma tendência da repetição dos embates entre o ainda governador de Goiás e Lula, assim como em 1989.

"Quando você crescer no porcentual, eu faço. Quando ele chegar a 1,5%, eu faço”, disparou Lula contra Caiado em um dos debates televisionados.

Desempenho

Nas urnas, os dois candidatos saíram derrotados. Lula, no entanto, chegou ao segundo turno contra Fernando Collor de Melo (PRN).

Lula obteve 11.622.321 de votos no primeiro turno, avançando para 31.075.803 no segundo turno.

Caiado, que não chegou ao segundo turno, obteve 488.893 votos, ficando na 10ª colocação no pleito.

Candidatos em 2026

Além de Lula e Caiado, a eleição presidencial conta outros pré-candidatos até o momento. Os nomes podem retirar sua pré-candidaturas até o início da campanha eleitoral.

Pré-candidatos a presidente

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  • Flávio Bolsonaro (PL)
  • Aldo Rebelo (DC)
  • Renan Santos (Missão)
  • Ronaldo Caiado (PSD)
  • Romeu Zema (Novo)
  • Samira Martins (UP)
  • Hertz Dias (PSTU)

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