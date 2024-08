Após oito anos, PSTU volta a disputa eleitoral com Victor Marinho

Victor concorre a cadeira do Executivo com outros quatro nomes eleitorais - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

As salas de aula da Faculdade de Educação na Universidade Federal da Bahia (UFBA), no Vale do Canela, receberam militantes ansiosos na manhã deste sábado, 27, para a oficialização da candidatura a prefeito de Salvador de Victor Marinho (PSTU),e do seu vice, Edson Santana, que não pôde estar presente no evento por questões de saúde.



Levantando a bandeira do anticapitalismo, o agora candidato a prefeito Victor Marinho (PSTU) prega a criação de conselhos populares para governar a cidade junto com a população soteropolitana.

“Hoje, o Poder está apartado do povo. As pessoas são chamadas a votar de quatro em quatro anos para eleger um governante e depois ele vira as costas para a população. A gente acha que o governo precisa estar permanentemente controlado pela população e daí vem a proposta dos conselhos populares, isto é assembleias que nós vamos convocar nos bairros populares, de moradia e de estudo para dialogar com a população”, explicou o prefeiturável.

Leia também

>> Sem financiamento nem horário eleitoral, PSTU aposta na mobilização

Em defesa da classe trabalhadora, o postulante ao Palácio Thomé de Souza ainda se coloca como a única candidatura de esquerda da cidade, ignorando o PSOL e fazendo frente aos nomes do candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), e de Geraldo Júnior (MDB), afiançado pelo PT.

“São duas candidaturas de classe única que representam os interesses de uma mesma classe social, [...]. No ponto de vista social, eles defendem as mesmas ideias e governaram para a burguesia”, afirmou.

Assista

O nome de Victor Marinho ainda marca uma conquista para a sigla. Isso porque, desde 2016, o PSTU deixou de participar ativamente das campanhas eleitorais por falta de financiamento para abarcar as candidaturas.



A sigla ainda sofreu um revés no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que desaprovou as prestações de contas da legenda, relativas ao pleito de 2016. No julgamento, o ministro Edson Fachin encontrou irregularidades no processo de prestação de contas e determinou a devolução de R$ 1,3 milhão ao erário público referentes ao Fundo Partidário.

Superado a questão, o PSTU volta ao pleito eleitoral apresentando não só a chapa majoritária, como também a chapa proporcional com a pré-candidatura de dois nomes para a Câmara Municipal de Salvador (CMS): os militantes Leninha Farias e Adelson de Carvalho.

Em discurso, Leninha levantou a bandeira do meio ambiente e falou sobre as tragédias com chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul, em abril deste ano, a qual considerou como “coisa criminosa”.

“Eles não enxergam a devastação que está destruindo o planeta. Se o que aconteceu no Rio Grande do Sul, não foi uma fatalidade, pois aquilo foi uma coisa criminosa, uma coisa já previsível e nada foi feito devido aos interesses capitalistas. Se aquilo acontecesse aqui em Salvador, as condições de recuperação seriam ainda mais precárias”, disse a pré-candidata à CMS.

Minutos antes do fim do ato político, que também celebra os 30 anos do PSTU, os 14 filiados presentes foram submetidos à votação dos nomes eleitorais, os quais foram aprovados por unanimidade.

Victor é o terceiro nome a oficializar candidatura em Salvador. Na sexta-feira, 26, o mesmo ato foi realizado pelo PSOL que homologou o nome de Kleber Rosa ao pleito, no Centro Histórico da cidade. Já na quinta, 25, foi a vez de Bruno Reis (União Brasil), que disputa à reeleição, lançar o seu nome no Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio.

A cadeira da prefeitura de primeira capital do Brasil conta com cinco nomes, que serão escolhidos no dia 6 de outubro, quando acontece o primeiro turno eleitoral.