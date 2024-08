Kleber Rosa oficializa candidatura a prefeito de Salvador

Kleber e Dona Mira disputarão prefeitura de Salvador - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O Psol oficializou, em convenção realizada na tarde desta sexta-feira, 26, a candidatura do cientista social e policial civil Kleber Rosa à prefeitura de Salvador. O evento aconteceu no Centro Cultural da Câmara Municipal.

Antes da convenção, Kleber e Dona Mira (Psol), vice na sua chapa, assistiram a uma missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. Em seguida, os candidatos e militantes da Federação Psol/Rede saíram pelas ruas do Centro Histórico.

Em conversa com o Portal A TARDE, Kleber Rosa afirmou que a prioridade da sua gestão, em uma eventual vitória, será a geração de empregos na capital. O postulante ao Executivo também prometeu discutir a gratuidade do transporte público de Salvador.

"A prioridade seria gerar emprego. A gente precisa atender ao povo naquilo que mais dói, que é a fome, é de onde parte a garantia de tantos outros direitos e, para gerar emprego, você precisa fazer intervenções em várias outras áreas, e termina sendo transversal", explicou Kleber, que continuou.

"Cuidar de um transporte de qualidade, garantir acesso à mobilidade urbana é uma forma de movimentar a cidade, gerar emprego. A geração de emprego é a espinhar dorsal que termina impulsionando todas as outras frentes que a gente pretende desenvolver. Obviamente tem a tarifa zero, que é um das propostas que a gente tem defendido amplamente, ampliação do acesso à educação infantil, a creche [...] De maneira que isso também atenda uma demanda que é muito feminina, materna, e que possa fazer com que essas mulheres também se coloquem no mercado de trabalho. Essas são algumas das nossas prioridades", completou o agora candidato da federação à prefeitura.

Companheira de Kleber na chapa, Dona Mira, que já disputou o governo como vice de Marcos Mendes, em 2018, defendeu o espaço da mulher na política como uma ferramenta para garantir avanços sociais.

"Acreditei sempre que a luta das mulheres é uma luta que a gente se identifica porque eu, enquanto mulher, porque a gente sabe o que a gente quer para nossos filhos, nosso bairro, nossas escolas. A política também é um lugar de mulheres", pontuou Dona Mira, ao Portal A TARDE.

Com a expectativa de repetir algo semelhante ao desempenho de Guilherme Boulos, também do Psol, na disputa pela prefeitura de São Paulo, em 2020, Kleber Rosa reforçou o discurso de que chegará ao segundo turno na capital baiana.

"Nós vamos para o segundo turno, e no segundo turno nós vamos virar a eleição e vamos devolver a nossa cidade e o nosso povo”, disparou.

Kleber é o segundo nome a oficializar a candidatura em Salvador. Na quinta, 25, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) deu o pontapé inicial, em evento realizado no Centro de Convenções. Ele terá Ana Paula Matos (PDT) novamente como vice.